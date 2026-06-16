León impulsa su patrimonio cultural

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Asociación Promonumenta inauguró un nuevo espacio de actividad cultural en la Casa de las Carnicerías, un edificio del siglo XVI situado en el corazón de León, que acogerá hasta el 15 de septiembre un programa centrado en la difusión, protección y puesta en valor del patrimonio leonés. El proyecto incluye exposiciones, encuentros académicos, actividades divulgativas y jornadas de sensibilización, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la riqueza histórica, etnográfica, natural y arqueológica de la provincia.

Uno de los ejes principales de esta programación es la exposición Hacenderas por el Patrimonio, que será inaugurada institucionalmente este martes a las 19.30 horas. La muestra presenta una gran maqueta artesanal que simboliza el trabajo desarrollado por los socios y socias de la asociación desde 1992 en la recuperación de bienes patrimoniales abandonados. La pieza recrea castillos, monasterios, ermitas, estaciones, yacimientos y sendas históricas que han sido recuperadas a través de las conocidas «hacenderas», jornadas de voluntariado en las que los participantes trabajan directamente en la limpieza y conservación de estos espacios.

El programa incluye también la exposición fotográfica Fotógrafos en el patrimonio, del socio Chema Vicente, que documenta más de doscientas hacenderas realizadas en distintos enclaves de la provincia. Las imágenes reflejan tanto la actividad de recuperación como los momentos de silencio, luz y paisaje que rodean estos espacios, destacando la dimensión estética y espiritual del patrimonio leonés. Entre las actividades más destacadas se encuentra el simposio internacional Camino al Patrimonio: Caminar y Ver, que reunirá a especialistas españoles y estadounidenses los días 18 y 19 de junio en la Casa de las Carnicerías, con posteriores visitas a enclaves patrimoniales de León. Asimismo, el programa contempla una jornada con motivo del 50 aniversario de Hispania Nostra, colaboradora de entidades como Europa Nostra y la Unesco.

El programa también incluye la presentación del número 19 de la revista Global de Patrimonio, así como la entrega de los premios Promonumenta Socio de Honor, que este año reconocerán la labor de los voluntarios implicados en la lucha contra incendios forestales y la defensa del entorno natural. La asociación ha destacado además la preocupación creciente por el deterioro del patrimonio natural y la incidencia de los incendios en la provincia, subrayando la interrelación entre patrimonio cultural y medioambiental.

Durante los fines de semana, la Casa de las Carnicerías permanecerá abierta al público con entrada donativa de dos euros. Desde la organización se anima a la ciudadanía a visitar el espacio, participar en las actividades y colaborar como socios en la conservación del patrimonio. «Se trata de un proyecto colectivo que busca implicar a todos».