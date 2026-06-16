Rocío Cerón en la Casona de San Feliz de Torío

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La Casona de San Feliz de Torío acoge este martes 16 a las 20.00 horas un encuentro literario con la poeta mexicana Rocío Cerón, que estará acompañada por el escritor Rafael Saravia en una conversación en torno a la obra Simultáneo sucesivo. El acto girará especialmente alrededor de este libro, publicado por Eolas Ediciones dentro de su colección Lengua de agua. Durante la sesión, los autores compartirán lectura de poemas tanto de esta obra como de otros poemarios de Cerón, en un formato que combinará conversación y recital. El encuentro tendrá lugar en La Casona de San Feliz de Torío, un espacio cultural que viene acogiendo diversas actividades vinculadas a la creación contemporánea y la literatura.

Simultáneo sucesivo se sitúa en el centro de la propuesta creativa de Cerón, una autora cuya obra explora la construcción de la memoria, la fragmentación del sentido y el desplazamiento como herramienta estética. El libro plantea una tensión constante entre contrarios como punto de partida para una escritura que cuestiona sus propios límites. La poesía de Cerón se caracteriza por una fuerte dimensión sensorial y experimental, donde la escucha y el silencio adquieren un papel central. En este volumen, esa búsqueda se intensifica a través de una escritura que dialoga con la idea del lenguaje como herida y como imposibilidad, pero también como impulso necesario.

Rocío Cerón es una voz destacada de la poesía contemporánea en México. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y reconocida con premios como el Best Translated Book Award por Diorama. Además, ha desarrollado proyectos de poesía sonora, videopoesía y performance, con presencia en instituciones como el Centro Pompidou de París o el Southbank Centre de Londres.