El Camino de Gaudí reúne tres cursos de verano en Comillas, Astorga y León durante el Año Gaudí 2026

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Comillas, Astorga y León serán este verano escenario de tres cursos universitarios dedicados a la figura y la obra de Antonio Gaudí, una iniciativa singular que coincide con la conmemoración del centenario de su fallecimiento.

Los cursos se celebrarán durante dos semanas consecutivas de julio (del 7 al 15), respaldados por los únicos edificios gaudinianos situados fuera de Cataluña ---El Capricho de Gaudí (Comillas, en Cantabria), el Palacio de Gaudí de Astorga y el Museo Casa Botines Gaudí, ambos en León--, unidos a través del proyecto El Camino de Gaudí.

La programación académica está impulsada por distintas universidades en colaboración con los monumentos y convierte a estos tres enclaves en los únicos edificios de Gaudí que acogerán cursos de verano específicamente dedicados al arquitecto durante el Año Gaudí 2026.

COMILLAS

La Universidad de Cantabria y El Capricho de Gaudí organizan del 7 al 9 de julio el curso 'Gaudí en Comillas. Génesis del orden invisible', una propuesta centrada en el papel que desempeñó la villa cántabra en los inicios de la trayectoria profesional del arquitecto y en las claves conceptuales de su obra.

Dirigido por Celestina Losada y Carlos Mirapéix, el curso reunirá a ponentes como el director de la Cátedra Gaudí, Galdric Santana, y representantes de otras obras gaudinianas como Amílcar Vargas (Casa Batlló) o Pilar Delgado (Casa Vicens) para profundizar en la génesis del universo creativo gaudiniano y en la importancia de Comillas dentro de su producción arquitectónica.

Asimismo, fuera de programa y en aforo abierto al público, el ciclo finalizará con la conferencia a cargo de la directora de Cultura, y Acción Social y Educativa, Marta Otzet, y el arquitecto que dirigió los trabajos de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, Mauricio Cortés.

Más información: https://web.unican.es/cursosdeverano/cursos-monograficos/curso?c=3828

ASTORGA

El Palacio de Gaudí de Astorga será, del 8 al 10 de julio, sede del curso 'Gaudí en Astorga: lo que Astorga dio a Gaudí y lo que Gaudí dio a Astorga', organizado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. El programa abordará las relaciones entre el arquitecto y la capital maragata desde perspectivas históricas, artísticas, urbanísticas y espirituales.

Entre los ponentes destacan el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Ubaldo Cuesta; el presidente de la Agencia de la Santa Sede para la Calidad Académica de los Centros Eclesiásticos, Armand Puig; el profesor de la Universidad San Dámaso, Jairo Álvarez; la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de León, Goyita Cavero; la profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Iballa Naranjo; la profesora de la UCM, María Arteaga, y el director de la Cátedra Gaudí y comisario del Año Gaudí 2026, Galdric Santana.

Más información: https://cursosdeverano.ucm.es/por-semana

LEÓN: LA VIGENCIA DEL PENSAMIENTO GAUDINIANO

Del 13 al 15 de julio, el Museo Casa Botines Gaudí acogerá el curso 'El legado de Gaudí. Aprender de Gaudí en el siglo XXI', organizado por la Universidad de León, el Museo Casa Botines Gaudí y FUNDOS. Entre sus objetivos figuran profundizar en el estudio de la obra gaudiniana, fomentar la investigación y consolidar a León como referente en los estudios sobre el arquitecto.

Dirigido por César García Álvarez y Carlos Varela Fernández, contará con especialistas como Carles Rius Santamaria, Chiara Curti, Galdric Santana Roma, Xiscu Llabrés y Luis Gueilburt Talmazán. Las sesiones analizarán la arquitectura, el pensamiento, la influencia artística y la actualidad del legado de Gaudí.

Más información: https://cursosdeverano.unileon.es/el-legado-de-gaudi-aprender-de-gaudi-en-el-siglo-xxi/

UNA COLABORACIÓN QUE REFUERZA EL CAMINO DE GAUDÍ

Uno de los ejes principales de El Camino de Gaudí es el del conocimiento, donde los tres aliados son promotores de una aproximación más completa y panorámica de Antoni Gaudí. Por eso los cursos conectan con los conceptos paraguas de la efeméride a nivel global: el orden invisible que envuelve su legado y cómo la ciencia deviene arte en el universo gaudiniano.

La coincidencia de estos tres cursos en el mismo verano constituye un ejemplo de la colaboración que mantienen los tres monumentos integrados en El Camino de Gaudí junto con las instituciones académicas que participan en su estudio y difusión.

En el marco del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, Astorga, León y Comillas se consolidan así como espacios de referencia para el conocimiento de la obra del arquitecto y para la reflexión sobre la vigencia de dicho legado en el siglo XXI.

Precisamente, uno de los ejes principales de El Camino de Gaudí es el del conocimiento, donde los tres aliados son promotores de un saber más completo y panorámico de la figura