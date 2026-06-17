Casa Botines Gaudí refuerza su oferta cultural

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El director general de Fundos, José María Viejo anunció, en el día de ayer, la programación cultural programada por el Museo Casa Botines Gaudí para el segundo semestre del presente año. Una programación «amplia y completa», siendo esta «la más ambiciosa de su historia». De esta forma, para Viejo, Botines «da un paso más para consolidar la oferta y se refuerza la presencia y aportación que hace Casa Botines al conjunto de la celebración del centenario de la muerte de Antonio Gaudí».

De toda la programación diseñada José María Viejo destacó la inauguración en julio de Gaudí y la ciudad moderna, que podrá visitarse hasta octubre y que incluirá «importantes piezas y préstamos de distintas entidades y un mueble diseñado por Gaudí que nunca ha sido expuesto al público y que viajará desde Barcelona para la muestra». Además, el 26 de noviembre se abrirá otra exposición La reinvención de un icono. 30 años de la restauración integral de la Casa Botines (1996-2026), que conmemora el 30 aniversario de la restauración que experimentó el edificio en la década de los 90, que obtuvo el Premio Europa Nostra de Patrimonio.

A todo esto se sumará la celebración de «numerosas conferencias de vinculadas con Gaudí, el modernismo y el contexto histórico», así como la presentación de la programación educativa para el próximo curso, el 21 de septiembre, o la celebración del día 22 del III Open Museum Forum, que estará dedicado al encuentro profesional sobre periodismo, comunicación cultural y museos con destacados especialista y figuras relevantes periodismo cultural.

El día 6 se celebrará una Jornada con el Centro Nacional de Fotografía, mientras que el 8 se presentarán las actas de los cursos de verano con investigaciones desarrolladas en los cuatro últimos años. Del 16 y 17 octubre tendrán lugar la V Jornadas Nacionales del Centro Gaudí Madrid con conferencias, debates o la entrega premios de investigación del centro.