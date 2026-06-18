Una novela histórica dedicada al centenario de Gaudí

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La novela histórica Un León para Gaudí, escrita por Maite López Blanch y Marta Muñiz Rueda, llega a la Librería Pastor el próximo 18 de junio a las 19.00 horas en un evento para hablar sobre la figura del genial arquitecto enmarcado dentro de una novela con una trama muy leonesa. A un año del centenario de la muerte de Gaudí, Vera Olamendi Blanch, historiadora del arte y apasionada de la simbología del genio de Riudoms, protege una historia familiar oculta. Movida por sus sueños de juventud, decide romper con la rutina y mudarse a Barcelona, donde una noche descubre un objeto con una extraña inscripción vinculada a Gaudí. En busca de respuestas, recurre a su amiga Lilly Boulanger, directora del Museo Botines de León y experta en el legado del arquitecto. La recepción de una carta inesperada las sumerge en un juego de pistas para desvelar uno de los secretos mejor guardados en torno al artista. Una historia familiar, enigmas y una relación silenciada serán las claves de una trama que viaja desde el siglo XIX hasta la actualidad. El lector descubrirá la conexión de Gaudí con León, ciudad que visitaba desde Barcelona para construir la Casa Botines.

Inspirada en personajes reales, Un León para Gaudí muestra la faceta más íntima del arquitecto, donde ficción y realidad se entrelazan, y las protagonistas se enfrentan a sus sueños en un viaje tan emocional como revelador.

Maite López Blanch nació en León en 1974. Diplomada en Gestión y Administración Pública, desarrolló gran parte de su carrera en la banca hasta decidir dar un giro a su vida, como la protagonista de su primera novela. Un león para Gaudí, escrita junto a Marta Muñiz Rueda, nace de su deseo de explorar el pasado familiar: una historia de ficción inspirada en sus antepasados catalanes y, especialmente, en su tatarabuelo Francisco Blanch i Pons, quien fue arquitecto provincial de León en los años de la construcción de la Casa Botines y, además, quien sucedió a Antoni Gaudí en la obra del Palacio Episcopal de Astorga.