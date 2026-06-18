Oscuros y Zöster: el buen rock que suena a León

Rock sin concesiones, cada uno a su estilo, con Oscuros y Zöster, dos bandas leonesas que llegan cada una por su itinerario musical en el que no hay coincidencias ni siquiera generacionales. Y, en cambio, encajan en esta doble sesión como lo hicieron en aquella propuesta triple junto a Turbina. En todos los casos, si lo que hace falta es contundencia sonora sus directos son una demostración de alto voltaje y calidad rock, punk, cierto clasicismo y también el territorio común de estar convencidos de que tocar es actitud. Oscuros y Zöster abren fuego en el Come y Calle este viernes desde las 22.00 horas en el parque de San Francisco, dentro de la programación de las Fiestas de San Juan y San Pedro de León 2026.

Zöster abrirán el concierto de este viernes en el Come y Calle.DL

Comenzar con dos bandas de León hay que situarlo en la zona de los aciertos. Oscuros, uno de los grupos más longevos y representativos del rocanrol clásico, y Zöster. De estos últimos (22.00 horas) se dice que harán volar sus melodías para quien las quiera degustar, en esta formación postpandémica con un característico sonido al que ellos denominan pinkcore. Ofrecerán el repertorio reunido recientemente en su primer trabajo Meconio, un álbum de once cortes que recopila gran parte del material que la banda ha compuesto desde sus inicios. A las 23.00 horas es el turno de Oscuros, con la formación actual de Jose Oscuro (guitarra y voz), Ricardo López (bajo y voz) y Fernando Javier Villa (batería). «Tocaremos nuestros hits, Mis viejos botines, Action City o Fuego. Temas no tan viejos y alguna versión clásica. Aprovecharemos también para vender nuestro merchandising, o sea, que aprovechen», aseguran. «Dos vertientes del rock con un denominador común: unificar público.