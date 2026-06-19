Juan Echanove, estrella que brilla en el Festival de Astorga

Faltaba un anuncio y era la guinda de un Festival que ahora goza de condición internacional, puntúa para los Goya y se ha convertido en orgullo de Astorga. El Festival de Cine de Astorga anunció ayer que Juan Echanove será el Premio de Honor de una edición que alcanza el número 29 y que de esta manera contará con la presencia de uno de los actores más destacados de las últimas décadas en España con el añadido de su versatilidad interpretativa demostrada en cine, teatro y televisión. En definitiva, un grande que es historia pero que sigue manteniendo en lo más alto el listón de su calidad de actor.

Su curriculum es interminable. Es un gourmet de la interpretación. Lleno de títulos y premios. Escueto por tanto porque cobra valor la cantidad sumada a su calidad de actor. No se sabe si quiso ser abogado pero estudió Derecho y luego ingresó en la Escuela de Arte Dramático en Madrid. A partir de ahí, una suerte de personajes en los que ha hecho historia y ha sido parte fundamental de la interpretación en España. En 1986 participó en la película Tiempo de silencio, y ahí pudo empezar todo. Y pronto. Porque en 1987 gana el Goya a mejor actor de reparto por ‘Divinas palabras’. Series y títulos como Bajarse al moro le dan popularidad al prestigio ya alcanzado. En 1993, encabeza el reparto de Madregilda (Francisco Regueiro), donde interpretó a un Francisco Franco acomplejado y débil. Por este trabajo Juan Echanove ganó la Concha de Plata al mejor actor del Festival de Cine de San Sebastián y el Premio Goya a la mejor interpretación masculina protagonista.

Este año, el país invitado al Festival de Cine de Astorga será Portugal y se celebra del 5 al 13 de septiembre.

El Festival de Cine de Astorga ha recibido ya 540 cortometrajes, incluyendo una veintena de Portugal, y se espera superar el número de ediciones anteriores. El premio de honor a Juan Echanove se sustenta tanto en los sonados éxitos obtenidos como en su trayectoria, como reconocido actor con más de 30 premios, incluyendo dos Goyas y un Max, y una extensa carrera en todos los frentes interpretativos.

finalización del plazo

El plazo de recepción de cortometrajes finaliza el día 30, y una comisión realizará una primera selección para su exhibición en el cine Velasco. Posteriormente, un jurado elegirá a los premiados, a excepción del premio del público que se decide por votación. La gala será el sábado 12. Se espera seleccionar alrededor de 50-54 cortometrajes, dependiendo de su duración. Además, según se pudo saber ayer durante la presentación del premio de honor el Festival de Astorga está en conversaciones con el Festival de Cine de Lugo, que lleva 40 años, para establecer un hermanamiento, lo que subraya la consolidación del festival de Astorga.

colaboración

De la misma manera, también se mencionó una colaboración con el festival de Cortona, en el que se proyectará una selección de cortometrajes ganadores de ediciones pasadas del citado festival, especialmente del año anterior en Canarias.