Casa Botines Gaudí convierte San Marcelo en una orquesta

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Eran las 11.30 horas de la mañana y, en la Plaza San Marcelo, comenzaba a sonar una orquesta. La gente, que no ha podido llenar ni mucho menos las sillas de la plaza por el calor que ha hecho, se recogía en los trozos de sombra que aparecían o se sentaban a tomar algo en los bares del alrededor. Durante aproximadamente una hora y media han estado tocando, bajo el caluroso día, la banda de música del Conservatorio de Astorga que, en honor a Gaudí, han estrenado diversas obras que han practicado durante todo el año.

Todo ello bajo la atenta mirada de algo más de 150 personas que llenaban todos los huecos a la sombra que había en la Plaza San Marcelo. Eso sí, a los representantes de Casa Botines allí presentes, que había muchos, les ha tenido que dar igual el día porque han estado a plena luz del sol disfrutando de las diferentes obras que allí han mostrado al público leonés que, un sábado por la mañana, han podido encontrar otro tipo de actividad cultural más.

En pleno mes del aniversario de Gaudí, se multiplican los reconocimientos al arquitecto y se preparan todo tipo de eventos en torno a su figura.