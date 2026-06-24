La Fundación Cerezales promete un gran verano

Cerezales es en verano el lugar perfecto en el tiempo exacto. Y la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, emblema cultural de largo alcance con sede en el municipio es esa nave que zarpa para surcar el mundo cultural y el de la propia tierra. Haciendo coincidir conocimiento y tradición. Convertido en referente cultural a nivel nacional e internacional, la fundación ha anunciado su programa para la estación de verano de este 2026. A través de propuestas como el festival de música y artes escénicas Tropos, el ciclo A Cielo Abierto o las actividades vinculadas a la exposición Zoofuturismo, se presentan más de una veintena de opciones para todas las personas interesadas.

El mes de julio se inicia con el cuarto ejercicio para conectar extraños de Pan Común el día 3. En esta ocasión, contaremos con la propuesta de Carme Nogueira a través de la producción de harina en molinos y la memoria en torno a la producción de pan.

Los días 14 y 15, el equipo de FCAYC propone el taller Zarpa, pico, ala. Herramientas como extensiones de un cuerpo más-que-humano, donde se explorarán las diferentes tecnologías que tienen los animales y las personas en común a través de la exposición «Zoofuturismo». El proyecto «Herbarium. Prímula» se activará los días 16 y 17 de julio con la investigación en torno a la búsqueda de la sideritis. Junto a la botánica Estrella Alfaro y el artista Javi Cruz, los participantes se acercarán a la planta mediante enfoques artísticos y botánicos.

La siguiente semana, Marisa Amor abrirá el taller para la infancia Infantzoo (del 21 al 24 de julio), centrado en la expresión corporal, que llevará el juego de lo animal a los cuerpos de todas y todos. Ese mismo 24 de julio, Laura Tabarés presentará su proyecto audiovisual «Montañas raras», producido bajo el programa NUDO/KNOT en colaboración con el Instituto Leonés de Cultura. El documento es una ficción audiovisual que investiga los sondeos de tierras raras realizados en los años 70 y 80 en la provincia de León. El sábado 25 se realizará la tradicional carrera de orientación, organizada en conjunto con la asociación Afcon para todos los públicos, con un recorrido para menores y principiantes a las 17:30 h. y una carrera competitiva a las 19.30 horas.

Del 29 de julio al 7 de agosto alojaremos una instalación artística de nombre Quimera, realizada con el colectivo Createctura para todas las personas, en la que a través de las sensaciones se podrán imaginar nuevas formas de vida, reconectar el cuerpo y explorar el espacio. El 6 de agosto, FCAYC albergará la Verbena Reading Party Zoofuturista, planteada como un espacio para leer en conjunto y poder visitar de forma guiada la exposición. La tarde contará con aRRe, proyecto musical de Fernando de la Flor, y la organización de Beatriz Fernández y Magali Labarta.

avance de agosto

Como avance de agosto, tres actividades como un taller antropología visual y fotografía ante el eclipse titulado Bajo un mismo cielo: Imagen y territorio ante el eclipse, a cargo del fotógrafo Eduardo Marco Miranda. El 13 de agosto, Perseidas. Y del 18 al 21, Constelaciones & asterismos.