Los toros ya esperan en la plaza de León

Ocho toros, siete de Hermanos García Jiménez y uno de Olga Jiménez ya se encuentran en las instalaciones de la plaza de toros de León. Llegaron ayer por la tarde y son los que lidiará el cartel de lujo encabezado por Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Alejandro Talavante, tres de los nombres fundamentales de la tauromaquia actual. La corrida de toros tendrá lugar el próximo 27 de junio.

La plaza celebrará el festejo con la cúpula abierta, si el tiempo lo permite.

La presencia de los tres diestros ha despertado gran expectación, pero sin duda Morante de la Puebla reúne todas las condiciones en la actualidad para convertir sus presencias en un gran reclamo y fenómeno de fans. La torería, verdad y calidad de Castella y Talavante son un complemento de lujo para formar un cartel insuperable a día de hoy y que hacen suponer que la plaza de toros de León ofrezca su mejor versión dando prueba de la gran afición leonesa.