El poemario musical bilingüe publicado en Islandia, pero inspirado en la provincia de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

León continúa reforzando su presencia cultural y social más allá de sus fronteras gracias a iniciativas que mantienen vivo el vínculo con la lengua, la literatura y la creación artística. La provincia, históricamente ligada a una intensa actividad, encuentra también en los españoles que desarrollan su trayectoria en el extranjero una forma de proyectar los asombrosos paisajes leoneses. Un ejemplo de ello es el poeta y autor musical Martín Zaramán, residente en Reikiavik (Islandia), que acaba de presentar dos nuevas obras concebidas desde el norte de Europa sin perder su conexión con los viajes que, a menudo, realiza por la provincia leonesa.

La primera de ellas es Hiel · Sips of Gall, un poemario bilingüe publicado el pasado 16 de junio que reúne 24 poemas en español junto a su versión en inglés en páginas enfrentadas. La obra propone un diálogo entre ambos idiomas para abordar cuestiones universales como el amor, la pérdida, la memoria, la soledad y la redención, demostrando cómo la literatura puede servir de puente entre sociedades y acercar la cultura y la sociedad leonesa a nuevos lectores internacionales, que luego desean visitar los diversos espacios que ofrece.

A esta publicación se suma Desgarro y Melancolía (Volumen I), un álbum lanzado el 29 de junio con doce canciones en español grabadas y editadas desde Islandia bajo el sello Ecos Boreales. Con una duración cercana a la media hora, el trabajo convierte la poesía en música mediante una propuesta íntima basada en la voz y la guitarra, inspirada en la tradición de la canción de autor. El proyecto refleja la capacidad de la creación cultural para trascender fronteras y fortalecer el intercambio entre distintas realidades europeas.

Ambas publicaciones forman parte de una propuesta artística que sitúa al español como eje creativo y contribuye a difundir el patrimonio literario y musical vinculado a León desde una perspectiva internacional. El autor prepara además una edición Deluxe de Hiel · Sips of Gall y nuevas producciones musicales en español e inglés, ampliando un recorrido que evidencia cómo el talento leonés continúa generando espacios de encuentro entre culturas y consolidando la imagen de León como una tierra comprometida con la creación, la cultura y la proyección exterior. Son muchas las personas que ponen el foco en la provincia leonesa, que sirven de voz para que se conozca León.