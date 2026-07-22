La Vega del Tuerto es la costa azul

No diga Costa Azul diga La Vega del Tuerto y pasará de Cannes a Luna de Cortos, el festival de cine que celebra en Riego de la Vega su décimotercera edición alcanzando desde la modestia el carácter internacional y desde la delicadeza ser escaparate de lo local. Nada que envidiar. De lo internacional Grecia será el país invitado. De lo delicado, el galardonado con el Premio Honorífico del Festival, el coleccionista Miguel Pérez Trébol. Y del glamour no hay que ir a lugares lejanos sino tirar nada más que de lo cercano, por ejemplo con el filme Polígono X, un éxito más del multipremiado Néstor López, un lujo al alcance de este certamen leonés en donde la ilusión por el cine se vive con toda la intensidad de un imaginario cine que sería Riego de la Vega Paradiso.

El Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, ha acogido este martes la presentación oficial de la XIII edición del Festival Internacional de Cine Luna de Cortos. Durante el acto, se dió a conocer la ambiciosa programación que entre el 25 de julio y el 1 de agosto convertirá a Riego de la Vega y a la comarca en el epicentro cinematográfico del verano en la provincia.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, ejerció de anfitrión en una presentación en la que también participaron el director de Luna de Cortos, Balbino Ferrero; el director de cine, Pascual Marín; y el ya mencionado galardonado con el Premio Honorífico del Festival, el coleccionista Miguel Pérez Trébol, que recibió el premio durante la presentación de manos del diputado de Cultura.

Esta décimotercera edición reafirma la proyección internacional de un certamen volcado con la creación audiovisual, el apoyo a los cineastas emergentes, el enfoque de género y la revitalización cultural del entorno rural.

En esta ocasión, el festival cuenta con Grecia como protagonista de la sección País Invitado, ofreciendo una cuidada selección de producciones helenas y obras documentales históricas vinculadas a la primera vuelta al mundo y a la cultura mediterránea.

Como novedad, en esta edición participarán en las proyecciones las cintas realizadas por la Escuela de cine Imagina León, que desarrollará una muestra de cortometrajes realizados por escolares y talleres de la provincia.

El responsable de esta iniciativa, Pascual Marín, destacó el valor del trabajo realizado en las 16 piezas que podrán contemplarse el próximo sábado 25 de julio desde las 18.30 horas en el Centro Cultural de Riego. «Hacer cine con niños y con personas con discapacidad fortalece su autoestima y les enseña a trabajar en equipo», señaló.

Entre los trabajos proyectados destacan obras como Divergentes (Asociación Autismo León), junto a creaciones de los colegios Quevedo, Anejas, Luis Vives, San Isidoro o campamentos de verano de la provincia. Además, el propio cineasta impartirá un Taller de Cine el mismo sábado 25, de 11.00 a 14.:00 horas, en la sede de las Antiguas Escuelas de Veguellina de Órbigo.

Actividades paralelas

Exposiciones, arte efímero y patrimonio cinematográfico son parte de una programación que no se limita a la pantalla. La nómina de actividades paralelas incluye una valiosa exposición de la colección privada de proyectores cinematográficos de todas las épocas pertenecientes a Trébol, que se inaugurará el domingo 26 de julio a las 18:45 horas en el Centro Cultural de Riego de la Vega.

La oferta plástica y expositiva se completa con la muestra de fotografías de los rodajes escolares el sábado 25 y con la instalación de un proyecto de Arquitectura Efímera, que el viernes 31 de julio desplegarán los estudiantes del Grado de Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC, campus de Aranjuez y Fuenlabrada).

Por su parte, el director del certamen, Balbino Ferrero, a reivindicó la comunión entre la cultura y el mundo rural, poniendo en valor que en un municipio como Riego de la Vega se pueda disfrutar de cortometrajes de «tanta calidad y relevancia en el panorama internacional». En la misma línea, recordó que el espíritu de la muestra pretende evocar a las noches calurosas en las que se celebraban los cines de verano en los pueblos, por lo que la fase decisiva del concurso se proyectará al aire libre.

El desarrollo del certamen propone un recorrido temático vertebrado a lo largo de ocho jornadas consecutivas. El primer día (Domingo 26 de julio), la jornada nocturna estará dedicada a pases especiales como Kaló Taxidi (Good Trip), Polinices, El corresponsal, ¡No olvides, por ti, por nosotras! y El comienzo de una ilusión, completando la sesión con una mirada a la cinematografía magrebí a través del corto marroquí The Extraction, de Abdellah El Hak. Ya el lunes, el festival abordará la sección Cineastas — Valores Humanos con producciones como Project Remi, La huella del barro, Abuela agua y Luz. A continuación, se dará paso al bloque oficial del País Invitado: Grecia, proyectando el cortometraje Keys de Ioanna Koumioti y el largometraje documental Grecia en el aire, dirigido por Pedro Olalla.