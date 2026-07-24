Telecinco cancela 'Amor... ¡o lo que surja!'

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El regreso a la televisión de Carlos Lozano ha sido breve. Treinta entregas ha permanecido en antena 'Amor... ¡o lo que surja!', el 'dating show' que Mediaset preparó para las tardes de su cadena principal y que echará el cierre el 31 de julio debido a los bajos índices de audiencia, casi siempre en el entorno del 5% de cuota de pantalla.

Producido por Bulldog TV, compañía detrás de 'Casados a primera vista', era 'Amor... ¡o lo que surja!' un espacio de plató que contaba con personas de ambos sexos, diferentes perfiles y un espectro de edad amplio, que acudían al espacio a buscar pareja y en el que Anabel Pantoja y Ana Santiago hacían la labor de consejeras. "Estoy encantado de estar de vuelta", aseguraba el anfitrión y ganador de la última edición de 'GH Dúo' cuando se presentó el formato allá por mayo.

Precisamente, fue la última experiencia en el reality la que le había vuelto a meter el gusanillo por el medio televisivo tras la puesta en marcha de su propia granja, donde cuida de un huerto, gallinas, ovejas y perros. "Yo creo que me he querido jubilar muy pronto", reconocía un Lozano agradecido con el público que le ha hecho flamante vencedor del concurso de telerrealidad. "Esta gente de la resistencia ahora va a poderme ver en un programa de lunes a viernes, que a mi me pega mucho porque es sobre amor, un tema al que he estado siempre unido, aunque llevo unos años en el dique seco y en una etapa mala", confesaba divertido.

Desafortunadamente, el programa nunca ha funcionado bien, moviéndose en el entorno del 5% de 'share', razón por la cual Telecinco ha decidido prescindir de él. A partir del 3 de agosto, las tardes de la cadena quedarán así: a partir de las 15.55 horas se emitirá 'El verano se mueve', a las 17.45 horas, 'De lunes a viernes', y a las 20.00 horas, '¡Allá tú!', con Juanra Bonet, uno de los pocos programas que está dando alegrías a Telecinco.