El jazz sigue con su cuarta cita

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la cuarta jornada del II Festival de Jazz y + de Vega de los Árboles ya está aquí. Este sábado, 25 de julio, a las 20.00 horas, se volverán a reunir decenas de personas interesadas en este tipo de música tan conocida. Los tres conciertos pasados fueron un «éxito rotundo», según los organizadores que dicen estar «muy satisfechos» hasta la fecha con los resultados que han ido obteniendo en las citas anteriores y, por lo tanto, quieren obtener nuevamente «buenos resultados» para confirmar que esta segunda edición del festival está siendo muy positiva.

Esta vez se subirá al escenario Sonya Rubín Trío, que repite con respecto a la pasada edición. Durante el concierto, Sonya revisitará clásicos de la Chanson Française, pop internacional y nacional. Un auténtico lujo en el Parque de la Era de esta pequeña pedanía de la ribera del Esla. La sugerente voz de Sonya envolverá cada rincón del lugar, secundada por el oficio de esos dos musicazos que son el batería Iván Taca, casi recién llegado tras su gira americana con Mocedades, y Nico Llagaría, ese talento de la guitarra de origen francés del que por suerte disfrutamos en León.

Será un concierto íntimo en un renovado escenario más pequeño, acorde con el tono del repertorio del trío, que tan buen sabor de boca dejó en la pasada edición. Este concierto, esperado por muchos, servirá para rodar el nuevo escenario a la espera de la jornada final, el domingo 2 de agosto, protagonizada por un trío también: Alabra, integrado por Alma Micic, Rale Micic y Abe Rábade. La escena neoyorquina, voz sublime y guitarra fundamental, fundida con la maestría al piano del intérprete gallego. Un regalo para este rincón de León, empeñado en convertirse en cita ineludible del verano musical leonés.