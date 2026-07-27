Comienza el cine internacional en 'Luna de Cortos'

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El festival Luna de Cortos dió rienda suelta a su programación este sábado y domingo con el inicio de las proyecciones. Estas se extenderán durante toda la semana dando por finalizado el encuentro el próximo sábado, 1 de agosto, donde se realizará una gala y se premiará a los mejores en cada una de las secciones. Las dos primeras jornadas se han ido desarrollando de forma normal, sin sobresaltos, siguiendo un plan marcado por la programación de un festival, que se sigue haciendo internacional y eso, se pudo ver en la sesión del domingo, donde, a las 20.00 horas, se proyectaron los cortometrajes especiales contando con uno realizado por Marruecos. De esta forma, el festival, tras una primera jornada marcada por el protagonismo de los niños de la escuela Imagina, donde se hizo un curso por la mañana y se proyectaron un total de 16 trabajos realizados por diferentes colegios de la provincia de leonesa.

El domingo, la segunda jornada del festival, fue un paso más allá. Los cortos especialis fueron la clave de una jornada marcada por el primer corto internacional que aparece en esta edición del festival. El país fue Marruecos que presentó un trabajo de 20 minutos bajo el título The Extraction. Además de este proyecto de carácter internacional, también se proyectaron otros cinco trabajos, estos sí, todos realizados en España.

Estas han sido solo las dos primeras jornadas de un festival de referencia sobre cine en la provincia. En los días venideros, la programación cuenta con nuevos trabajos internacionales, como uno realizado desde Grecia, además de contar con proyecciones árabes y en otros idiomas, lo que enriquece de gran manera un festival que sigue creciendo con el paso de las ediciones.

Precisamente esa variedad es uno de los grandes atractivos del festival. Cada sesión combina obras de distintos géneros y procedencias, permitiendo que el público descubra producciones que, en muchos casos, difícilmente llegarían a los circuitos comerciales. Luna de Cortos continúa apostando por un cine independiente y de autor que encuentra en este tipo de festivales una plataforma fundamental para darse a conocer.

La presencia de Marruecos supone únicamente el inicio del recorrido internacional de esta edición. A lo largo de la semana llegarán al festival nuevas producciones procedentes de diferentes países, entre ellas varios cortometrajes realizados en Grecia, además de otras obras rodadas en lengua árabe y en diferentes idiomas. Esta diversidad cultural convierte al certamen en un escaparate de cinematografías muy distintas y permite al público viajar a través de historias ambientadas en contextos sociales y culturales muy diferentes.

Con más de una década de trayectoria, Luna de Cortos continúa creciendo edición tras edición, ampliando el número de países participantes y reforzando su apuesta por acercar el mejor cine de pequeño formato al medio rural. El festival vuelve a demostrar que el cortometraje atraviesa un excelente momento creativo y que sigue siendo un espacio privilegiado para descubrir nuevas perlas del cine.