La Fundación Sierra Pambley de Villablino acoge hasta el 27 de septiembre la muestra ‘Mineras: femenino plural’

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El jardín de la Fundación Sierra Pambley de Villablino, en la provincia de León, acoge hasta el 27 de septiembre la exposición ‘Mineras: femenino plural’, compuesta por una selección de las fotografías tomadas por Cristina Velasco durante el último año a distintas mujeres de la zona, que busca visibilizar y reivindicar la presencia de la mujer en la sociedad de Laciana, Babia, Alto Sil y Degaña.

El recorrido gráfico en blanco y negro que conforma la muestra construye una mirada intergeneracional con la que se congela la memoria de la zona y se reflejan las transformaciones sociales vividas por las últimas generaciones, recogiendo el legado de la minería y mostrando que, una vez cerrado el ciclo histórico de su actividad, el presente se vive con una mayor presencia de la mujer en la sociedad.

Niñas, madres, apicultoras, maestras, cocineras, modistas, artesanas, panaderas, sanitarias, voluntarias sociales, ganaderas, músicas, camareras, operarias de fábrica, amas de casa y otras muchas ocupaciones posan ante la cámara en su cotidianeidad, con edades que van desde la niñez a algunas centenarias, para reivindicar con sus rostros la propia condición de mujer, superando el estereotipo tradicional del hombre obrero que popularmente se ha vinculado con el mundo del carbón.

La exposición, promovida por el Club Xeitu con la colaboración del Ministerio de Cultura, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, AMA Asturies y la Fundación Sierra Pambley, es una selección de las cien fotografías que componen el proyecto ‘Mineras: femenino plural’ y que se recogen en el libro del mismo título, que cuenta con textos escritos por varias mujeres como Carmen Moreira, Paula Barba, Marta Fuertes, Isabel Menaza y Maruja Suárez.

El proyecto ‘Mineras: femenino plural’ fue uno de los 32 beneficiarios de una subvención del Ministerio de Cultura, en una convocatoria en concurrencia competitiva para la promoción de la fotografía, entre los 152 que se presentaron en toda España.