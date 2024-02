«A pesar de ser nuevas en la élite las rivales nos ven como un club muy serio»

Publicado por javier.perez Verificado por Creado: Actualizado:

El Bembibre Hockey Club ya inició la segunda vuelta de la OK Liga Iberdrola, con 15 puntos en su casillero y alejado de las plazas de descenso. Su entrenador y alma máter del Club, Carlos Figueroa, hace un análisis de la situación actual de la competición, los rivales y su equipo. El técnico pese a su dilatada carrera como jugador, es como entrenador cuando ha conseguido mayor prestigio. Es el preparador con más títulos de España y Europa, y en su momento estuvo considerado como el mejor entrenador del mundo.

—¿Qué valoración hace de la primera vuelta?

—A priori podríamos estar contentos porque hemos sacado 15 puntos, siendo el equipo novato y con el calendario tan difícil que nos ha tocado, lo que nos ha hecho jugar muy estresadas. Por un lado estoy contento por los que tenemos, pero también creo que hemos dejado escapar algunos que con más experiencia en la competición, seguramente no se hubieran perdido. Sobre todo cuando tienes la pista a tu favor, es un factor importantísimo, entonces que te vengan equipos grandes a ganar es lógico, pero creo que contra Voltregá, Coruña y Cerdanyola fueron puntos que pudimos haber amarrado algunos más. Como resultado, estaríamos a mitad de la tabla, más cómodas y nos hubiéramos clasificado para la Copa de la Reina, lo que nos daría un plus de motivación y más prestigio como entidad. Por todo esto, califico la primera vuelta como adecuada, sin estar demasiado contento, pero es más que aceptable para ser un primer año en la Liga.

—Después de haber jugado contra todos los rivales, ¿cómo los calificaría?

—Quizás habría que hacer la reflexión que hay como dos ligas. Hay cinco o seis equipos muy fuertes, cuatro indudablemente son los favoritos como el Telecable, Palau, Fraga y el Vilasana. Después hay un par de ellos que son relativamente fuertes como Manlleu y Coruña. Esos dos tienen jugadoras en sus filas que son de primera línea. Prácticamente es la clasificación actual variando nombres. Nosotras podríamos estar un poco mejor situadas, pero están el Voltregá, el Cerdanyola y posiblemente el Bembibre, como marcando la mitad de la tabla de haber ido un poco mejor la Liga junto al Mataró. Por último, hay un grupo de equipos que están luchando por no descender, como es el Alcobendas, Igualada y Las Rozas, y Sant Cugat que ahora mismo está pasando una crisis con su plantilla y con entrenador nuevo, tras la destitución de Borregán, eso al final pasa factura. Esos cuatro equipos son los que van a luchar por salir del pozo.

—¿Le falta o le sobra algo a la OK Liga Iberdrola para ser aún mejor?

—Creo que para ser más competitiva le faltan jugadoras, y eso que hablamos de la competición más fuerte y dura del mundo. Digo esto porque las buenas jugadoras se aglutinan básicamente en tres o cuatro equipos. También le falta dinero, mirando la Liga desde el punto de vista económico y me explico. El agrupamiento de las buenas jugadoras en pocos equipos se debe sobre todo a que están cerca de casa como son los equipos de Cataluña. Visto esto, al resto de clubes lejos de la comunidad catalana, deben potenciarse en el aspecto económico para poder competir a otro nivel. Las jugadoras deben ver atractivos como son la posibilidad de seguir estudiando, que se les paguen los gastos, un piso y además cobrar un incentivo como paga, no al nivel de otros deportes pero sí que al menos les sea rentable irse fuera de casa.

—Al conocer al equipo, ya no serán igual los partidos dado que los rivales irán sobre aviso.

—Los partidos son todos distintos y los rivales quizás al inicio venían con más convicción de poder ganar, pero aunque seamos nuevas en la categoría, tenemos jugadoras con mucha calidad como son nuestras mayores. También las más jóvenes continúan su progresión y se están haciendo jugadoras de mucho recorrido. Son las que podrían aportar un plus a nuestro equipo. Los rivales nos ven como un equipo serio y hemos hecho resultados meritorios y con mucho trabajo y sin derrotas muy abultadas salvo la de Fraga, que por circunstancias, se rompió el partido en un momento crítico nuestro.

—Pasado el ecuador de la competición, ¿tiene la plantilla más compactada?

—Me ha costado bastante entender varias cosas que pasan en este equipo. Esta plantilla está estructurada con una base de cuatro jugadoras veteranas y otras cuatro mucho más jóvenes. Con esto y al inicio, yo pretendía que jugaran todas, que engranaran unas con otras. Que podría tener la tranquilidad de poder tener dos veteranas en campos junto a dos jóvenes, pero la realidad ha sido que durante la primera vuelta, he visto que cuando salía con el equipo veterano, a la hora de introducir a las más jóvenes, el equipo se desequilibraba y hubo partidos en los que llegábamos al final mal compensadas en ese aspecto lo que nos costó a veces puntos. Ahora he cambiado y me está dando mejores resultados, dando entrada a una joven y tres veteranas, logrando así que con los cambios no haya una mala composición sobre la pista.

—¿Cómo está el equipo físicamente?

—Al haber cambiado la estructura en los partidos, eso le da al equipo otra cara. Las veteranas se lo toman muy en serio y son muy conscientes de que son una parte fundamental de la plantilla. A las jóvenes les cuesta mucho más, ya que son buenas técnicamente pero el hecho de sacrificarse físicamente les duele un poco. Paulatinamente van cogiendo ese ritmo, van entrando en juego, pero hay que entender que tienen varias dieciséis años. Por decirlo así, prácticamente han salido del deporte escolar y tienen que entender que deben entrenar más duro, con más fuerza, que cuando están cansadas hay que correr más. Eso se consigue a base de seguir entrenando durante muchos años, y viendo que al final el físico es fundamental. Siguen creciendo y algunas de ellas, llegarán a ser grandes jugadoras.

—De cara a la segunda vuelta, ¿qué perspectivas tiene?

—Como objetivo sería lograr al menos los mismos puntos que en la primera vuelta. Creo que con treinta puntos, habríamos logrado sellar la permanencia. En la pasada temporada la salvación se consiguió con menos. Para mi, lo primero es salvar la categoría y después seguir trabajando con el equipo a tope y viendo las necesidades de cara a la próxima campaña. Me gustaría apuntar la posibilidad de algo en este momento inviable, que sería la creación de un equipo para competir en la OK Liga Plata Femenina.

Ahí daríamos minutos de calidad a las más jóvenes que necesitasen su tiempo, dado que en la OK Liga, tienen minutos pero no los suficientes por lo que expliqué anteriormente. Es algo que hay que valorar y que con el tiempo y un sponsor, sería interesantísimo.

Tener dos equipos, uno como buque insignia y luchando en la máxima categoría, y otro para dar tiempo de calidad y formación para nutrir de jugadoras al primer equipo y no tener que buscar fuera lo que podría haber en casa. Son estudios que luego la realidad nos pone los pies en tierra, y nos dice lo que sí se puede hacer o no. La base del equipo del año que viene será muy similar al que tenemos esta temporada.

Mi preocupación de cara al hacer el equipo es que Bembibre sea un centro neurálgico de éste deporte y pueda competir contra otros clubes, es que las instituciones se impliquen. Este deporte es relativamente económico y competir contra los grandes clubes no es tan complicado, ni en Portugal, que tiene al Benfica como uno de los grandes de Europa, porque detrás hay instituciones que apoyan con fuerza. No es inasequible como puede ser en otros deportes. Con cierto apoyo económico, podríamos crear aquí una estructura importantísima que en un futuro incluso se retroalimentara de su propia cantera. Todo eso requiere de un respaldo a niveles institucionales que pasa por el propio Ayuntamiento, la misma población, de los que ya observo que hay compromiso y cada vez más. La Junta de Castilla y León y Diputación podrían ayudarnos un poquito más. Puede ser que como es el primer año en la máxima competición y somos novatos en el histórico deportivo de la Comunidad castellano y leonesa, no merecemos más. Pero deben darse cuenta de que estamos compitiendo en toda España y llevamos el nombre y los escudos por el territorio nacional, Galicia, Asturias, Madrid, Aragón y Cataluña muchas veces, somos representantes de Castilla y León. Por eso estamos pidiendo un pequeño apoyo, no pedimos un millón de euros, porque este año nos han dado cero, y eso es muy duro.

Un deporte en el que todo el mundo habla de apoyar al deporte femenino y hay un equipo que está dándolo todo y luchando contra otros más afianzados que nuestro club. Pues que te digan que el apoyo es cero. A veces te hacen dudar de si merece la pena estar aquí o no. Yo creo que sí merece la pena, pero al final te crea muchas dudas y te cuestionas todo.

