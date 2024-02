Samanes renueva hasta el año 2025

Publicado por Pablo Rioja León Verificado por Creado: Actualizado:

fútbol | primera federación

Santi Samanes seguirá en la Cultural hasta 2025. El jugador, que a finales del año pasado sufría una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que le obligó a pasar por quirófano, se convierte en la primera renovación que el club ejecuta este curso. «Estaba en un momento muy feliz en León hasta antes de la lesión y fue duro, pero he visto la cantidad de gente que me ha apoyado, eso me reconforta, casi me conocen más por la calle que antes y me dan muchos ánimos», señala.

Samanes insiste en que antes de lesionarse estaba en uno de sus mejores momentos a nivel deportivo y personal. Pieza clave para Llona, ahora se recupera con la mete puesta en el próximo curso, que le seguirá ligando a León. «Estoy muy agradecido a la Cultural por esta ampliación de contrato, para mí es importante la tranquilidad que me da también a la hora de recuperarme de la lesión de rodilla», comenta.

El extremo caía lesionado en el encuentro que la Cultural disputó en Balaídos frente al Celta Fortuna, en el que además de la derrota (2-0) la expedición leonesa sufría otro varapalo en el percance físico de Samanes que tenía que retirarse antes de tiempo y con gestos inequívocos de que la lesión iba a ser grave, como así se confirmó días después. «Feliz, orgulloso y con más ganas que nunca de devolveros todo el cariño que me estáis dando», escribía ayer en sus redes sociales el culturalista, que está seguro de que esta Cultural podrá aspirar a cotas altas esta temporada.

De momento, a pesar del mal momento que viven los de Raúl Llona, el liderato a está a tres puntos y en el horizonte ya aparece el duelo de mañana frente al Arenteiro. El reto, romper los malos números como visitantes. La Cultural no gana fuera de casa desde mediados de noviembre cuando se impuso al Lugo.