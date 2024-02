Las entradas para el derbi vuelan en Ponferrada

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Vistas y no vistas. Las entradas para el 'Derbi Centenario' que se ponían a la venta en la mañana de hoy en El Toralín ya se han agotado. Antes de la apertura de la tienda oficial, a las 08.30 horas, ya había una importante cola de seguidores para no perder su turno y poder adquirirlas. Y aunque a las dos de la tarde estaba previsto el cierre, se tuvo que ampliar el plazo por la gran demanda que había en la calle. De hecho, no se pudo llegar a todos los demandantes, porque los tíckets se agotaron antes. La solución que le queda a los que no han podido conseguir entrada es comprarlas en León, bien el día del choque, si quedan, bien durante la semana, aunque ya no serán para la zona concreta acotada para aficionados blanquiazules en el Fondo Norte del estadio.

Los seguidores deportivistas que han podido comprar hoy su entrada también se han podido hacer con una bufanda conmemorativa del choque.

La Cultural envió la pasada semana 1.411 localidades para su venta en El Toralín. Aunque alguno ha querido establecer comparaciones con las cerca de 700 que le dio la Deportiva a la Cultural, hay que tener en cuenta que el aforo del estadio ponferradino es muy inferior al de su rival, mientras que el porcentaje de ocupación por parte de abonados en ampliamente superior, por lo que la posibilidad de entregar más entradas resulta imposible.

El 'Derbi Centenario' se jugará el domingo a las cinco de la tarde y será el primer duelo en la capital de la provincia desde abril del 2019, cuando empataron a un tanto. Esa temporada la Deportiva acabó subiendo a Segunda División, por lo que ya no han vuelto a coincidir hasta este curso.