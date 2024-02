El Bembibre se atasca en casa

Publicado por javier.perez Verificado por Creado: Actualizado:

FÚTBOL

El Atlético Bembibre cayó derrotado por un claro 0-3 ante el Villaralbo, equipo que con este triunfo, sale de los puestos de descenso. Un partido extraño en el que una desconexión de quince minutos, valió para que los visitantes dirigido por Tomé, lograsen tres dianas que sirvieron para llevarse los puntos a casa.

Empezó el partido con un Villaralbo insistente y con disparos rápidos, avisando Rober con dos lanzamientos casi seguidos. Sin respuesta en el lado local, de nuevo el Villaralbo con un libre directo desde la izquierda de su ataque, es botada por Lolo, ex jugador rojiblanco, resolviendo sin apuros Ivanildo, esto en el minuto once. Despertó el Atlético Bembibre y en el veintiuno, Isra no aprovecha un pase perfecto de Sebas, y en su mano a mano con el portero visitante, éste adivina la intención del rojiblanco. De Prado tuvo otra clara ocasión para batir a Miguel, portero visitante, en el minuto 37, cuando recibió un pase de Álex Martínez desde la izquierda. Ahí se acabó la pólvora del Atlético Bembibre, llegando el descanso con empate a cero.

Tras el paso por vestuarios, en el cincuenta y dos, Alderete comete penalti sobre Abel, decretando la pena máxima el colegiado y marcando el primer gol Rober. Seis minutos después, el propio Rober, se va por el centro de la defensa con dos recortes y bate cruzando por bajo a Ivanildo, poniendo el 0-2. En los cambios efectuados por Tomé, entró Manero, que en la acción inmediata a su cambio, anotó el definitivo 0-3.