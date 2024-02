Marta lidera un 1.500 de récord

Publicado por M. ÁNGEL TRANCA León Verificado por Creado: Actualizado:

ATLETISMO

Marta García, la atleta leonesa de moda en esta 2024, ejercerá mañana de cabeza de cartel el viernes en el Meeting de Madrid. Después de batir los récords de España de 5000, 3000 y 2000 metros en pista cubierta en semanas consecutivas en Boston, la atleta de La Virgen del Camino se enfrentará al reto más difícil: el 1.500 de la final del World Athletics Indoor Tour Gold en el CDM Gallur.

En Madrid, Marta García se medirá al trío que viene copando el podio en los últimos Campeonatos de España de la distancia, el que forman la finalista olímpica Marta Pérez (4:07.31), y las finalistas europeas Esther Guerrero (4:04.86) y Águeda Marqués (4:08.72). Una nómina de diamantes que con la leonesa como protagonista apunta no sólo a una puesta en escena espectacular, también a una marca que puede ser también de récord.

Marta García batió el pasado 27 de enero el récord de España de 5000 metros en pista cubierta en Boston con 14:46.37, un registro que le coloca tercera del ránking absoluto incluyendo aire libre y segunda europea de la historia en indoor.

Una semana después, la mediofondista de 26 años trituró también el récord nacional de 3.000 metros indoor en el NB Indoor GP de Boston, con 8:38.34, quinta española de siempre incluyendo al aire libre. Al paso por el 2000 metros se hizo también con la plusmarca de esa distancia en pista cubierta con 5:45.33.

Aunque su marca en 1500 m al aire es de 4:05.61, en pista cubierta Marta García todavía no ha bajado de 4:15.38, un crono que no refleja en absoluto su valor en la distancia. El récord de España? 4:01.70 no es nada descabellado.

Además del cuarteto español, el Meeting de Madrid contará con la campeona de Europa sub-23 Gaia Sabbatini (4:10.25) y con dos de las mediofondistas más prometedoras a nivel internacional de las pruebas de fondo: las etíopes Birke Haylom (3:58.43) y Saron Berhe (4:06.62), plusmarquistas mundiales sub-20 y sub-18 de 1.500 metros en pista cubierta.