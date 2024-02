Sigue el partido Barcelona B-Cultural, minuto a minuto

Publicado por Ángel Fraguas León Verificado por Creado: Actualizado:

La Cultural recibe hoy a un rival directo por las plazas de fase de ascenso, un Barcelona Atlètic al alza y en dinámica de victorias. El equipo de Raúl Llona está obligado a ganar y sumar los tres puntos para continuar en la zona de play off, después del contundente triunfo del Celta Fortuna sobre al Sestao River (4-0), con el que el filial celeste saca al cuadro leonés de la zona de play off. Los culturalistas deben dar hoy otro golpe más sobre la mesa que le permita recuperar el estatus perdido después de no conocer el triunfo en la segunda vuelta del campeonato. La Cultural juega con Bicho, Barri y Kevin Presa en el centro del campo y con Guillermo Fernández en punta, el delantero que fichó la Cultural para hacer goles.

19:49 88' Saque de esquina a favor de la Cultural que bota Muguruza, pero saca el Barça de su área.

19:45 85' El equipo leonés aguanta con el balón en transición hasta llegar al centro del área con Muguruza y Dorian.

19:44 84' La Cultural sufre ante el filial culé en el último tramo del encuentro que se disputa en el Johan Cruyff.

19:43 EL 4-0 PARA EL BARÇA ATLÈTIC 82' Pau Víctor anota el cuarto para el filial blaugrana: 4-0.

19:42 81' El equipo leonés ha sufrido más de la cuenta con un hombre menos desde prácticamente el comienzo del choque.

19:39 TERCER GOL DEL FILIAl BLAUGRANA 80' El tercer gol del Barcelona Atlètic, obra de Pau Víctor.

19:38 LA CULTURAL NO SE RINDE 79' El cuadro leonés sigue dando la cara con uno menos sobre el césped desde el minuto 3 de partido. Continúa el 2-0 para el Barça Atlètic.

19:35 PERCAN SALTA AL CAMPO 75' Tres cambios en el Barcelona Atlètic: Se van Naim, Bernal y Marc Guiu y saltan al césped Sergi Domínguez, Percan y Cuéllar.

19:32 DORIAN LA TIENE 71' Acción de Fabio sobre Dorian, pero el delantero guineano dispara alto. Sigue el 2-0 para el Barcelona Atlètic.

19:29 ÚLTIMOS DOS CAMBIOS EN LA CULTURAL 69' Últimas dos sustituciones en la Cultural: Se van Víctor García y Álvaro Martínez y entran en el campo Jaume Pol y Joseba Muguruza.

19:26 66' El equipo leonés quiere anotar el primer tanto para comenzar un nuevo partido, aunque con uno menos sobre el césped tras la expulsión de Fornos en el minuto 3 de partido.

19:24 64' Nuevo cambio en el Barcelona Atlètic: Se marcha Aléix Garrido lesionado y entra Darvich.

19:22 DOS SUSTITUCIONES EN LA CULTURAL 62' Dos cambios en la Cultural: Se van Bicho y Guillermo y saltan al césped Dorian y Luis Bilbao.

19:21 61' El equipo leonés trata de llegar arriba, buscando a Guillermo Fernández.

19:21 AMARILLA AL CULTURALISTA BICHO 60' El árbitro amonesta con cartulina amarilla al culturalista Bicho.

19:18 58' Cambio en el Barcelona Atlètic: Entra Aléix Garrido y se va del campo Héctor Fort.

19:16 56' El filial blaugrana combina muy bien el balón y se adelanta Bañuz.

19:15 55' El conjunto culturalista se esfuerza sobre el Johan Cruyyf para conseguir un mejor resultado.

19:13 55' Acción de Fabio Blanco para la Cultural con servicio hacia el área, que sólo encuentra al portero Marc Vidal. Sigue el 2-0 para el filial blaugrana.

19:10 52' El equipo leonés apenas crea peligro en la defensa del cuadro catalán.

19:09 49' La Cultural trata de defenderse de un cuadro blaugrana que va a por el tercero.

19:08 EL FILIAL DEL BARÇA, A PUNTO DEL TERCERO 48' Naim a punto de anotar el tercero para el filial blaugrana.

19:07 46' El equipo leonés trata de llegar con Guillermo a la portería de Marc Vidal.

19:03 BARCELONA ATLÈTIC, 2-CULTURAL, 0 Comienza la segunda mitad con 2-0 a favor del Barcelona Atlètic.

18:49 45+4' El árbitro decreta el final de la primera parte con 2-0 para el Barcelona Atlètic.

18:48 45+3' Los culturalistas tratan de pisar el área visitante, aunque sin demasiado peligro.

18:47 45+2' Álvaro Martínez también se incorpora desde su carril, pero sin un resultado positivo.

18:46 45+1' Fabi Blanco lo intenta por banda para la Cultural, pero sin efectividad.

18:44 45' El árbitro añade 4 minutos al tiempo reglamentario.

18:44 44' Casadó mantiene en estos momento el control en el centro del campo.

18:42 43' El conjunto local se mantiene muy seguro, con una Cultural sin apenas llegada.

18:42 42' Rodri Suárez se muestra seguro atrás, aunque con un marcador en contra por 2-0.

18:41 41' El equipo leonés, pese a jugar con uno menos no se rinde.

18:41 40' La Cultural trata de llegar al marco defendido por Marc Vidal.

18:40 LA CULTURAL LO INTENTA 37' Córner a favor de la Cultural con acción de Kevin Presa. Cae la Cultural por 2-0 en el estadio Johan Cruyff.

18:34 34' La Cultural no reacciona. Se limita a hacerse fuerte en el centro del campo, con Kevin Presa y Bicho.

18:33 32' 2-0: Segundo gol del filial del FC Barcelona de Marc Guiu.

18:31 GOL DE MARC GUIU 32' SEGUNDO GOL DEL BARÇA ATLÈTIC DE MARC GUIU (2-0).

18:28 28' Bañuz detiene un disparo a Pau Víctor.

18:26 27' El equipo barcelonista persigue el segundo gol, pero la Cultural tapa bien en estos momentos.

18:25 LA REACCIÓN CULTURALISTA NO LLEGA 25' El equipo leonés trata de sujetar más el balón en su poder. Sigue 1-0 para el filial del Barcelona.

18:22 23' Acción de Fabio, con balón hacia Guillermo, que no llega.

18:21 20' La reacción culturalista no se produce y con uno menos sobre el campo.

18:18 17' La Cultural trata de meterse en partido. Cae ante el Barcelona Atlètic por 1-0.

18:17 ENTRA ALÉIX COCH POR BARRI 15' Cambio en la Cultural: Entra Aléix Coch por Barri.

18:13 11' Héctor Fort se va hacia la portería de Bañuz, pero sin lograrlo.

18:10 9' Guillermo Fernández lo intenta para la Cultural, pero sin consecuencias.

18:08 8' La Cultural intenta rehacerse del mazazo inicial, tras la expulsión de Fornos y el gol del filial blaugrana.

18:07 GOL DEL FILIAL DEL BARÇA 1-0: 7' GOOOL DEL BARÇA ATLÈTIC DE Mikayil.

18:06 EXPULSIÓN DE FORNOS 3' El árbitro expulsa a Fornos con tarjeta roja directa por entrada por detrás a Naim.

18:05 1' Arranca el partido.