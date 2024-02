Todos aportan en la Deportiva

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Dos jugadores más se unieron el fin de semana a la nómina de goleadores de la Deportiva. Si hace tres semanas se estrenó Nil Jiménez en Tajonar, ante la Real Sociedad B fueron Andújar Y Josep Cerdà los que marcaron por primera vez. En total son 17 los futbolistas que han aportado al menos un gol a la lista de 28 que ha marcado el equipo: Yuri 5, Brais Abelenda 3, Dacosta 3, Lancho 2, Ernesto Gómez 2, Pol Llonch 2, Carrique 1, Leal 1, Kevin Sibille 1, Markel Lozano 1, Igbekeme 1, Clavería 1, Nil Jiménez 1, Ale Díez 1, Borja Valle 1, Andújar 1 y Josep Cerdà 1 han marcado los tantos. Dado que ninguno de los jugadores que salieron de la Deportiva en el mercado de invierno vieron puerta con la camiseta del equipo blanquiazul, a día de hoy sólo hay cuatro jugadores de campo en la plantilla que no hayan hecho aún un gol. Se trata de Yeray, que el sábado mandó un balón al poste, Longo, Andoni López y Mángel. Al margen están los dos porteros.

Cerdà jugó casi todo el partido ante la Real Sociedad B. La lesión que sufrió hace casi un año ha provocado que casi no haya jugado un partido completo. Sólo lo hizo en la Copa ante el Barbastro. En Liga jugó por última vez un choque completo el 5 de febrero del 2023 ante el Ebro.

El entrenador blanquiazul se refirió tras el choque ante el filial realista al hecho de que tantos jugadores hayan marcado: «Como entrenador me da igual quién marque. Me alegro por los que meten, pero el trabajo de los delanteros, como Longo o Borja, aunque no marquen, también aporta que hagamos esas ocasiones para seguir metiendo goles».

POSTES

La Deportiva se ha topado con los postes más de la cuenta en las últimas cinco jornadas. En la suma de las mismas ha estrellado cinco balones en los postes. Salvo en el choque ante Unionistas, en los otros duelos posteriores al de Riazor la Ponferradina no ha tenido suerte en este sentido. Lancho remató al larguero en los últimos minutos contra el Sestao River; Borja Valle mandó la pelota al larguero en Tajonar; el mismo jugador hizo lo propio en León y más tarde Igbekeme mandó al poste; mientras que ante la Real Sociedad B fue Yeray Cabanzón el que se encontró con el palo.

El plantel deportivista descanso ayer y regresa hoy al trabajo para prepara el choque del sábado ante el Fuenlabrada (Fernando Torres, 16.00 horas).

EN BREVE

Lesiones. Con las cinco bajas por lesión del último partido, la SDP acumula ya más de 70 ausencias por este motivo desde que comenzó la temporada.

Sin viaje. La Federación de Peñas de la Deportiva no podrá organizar viaje a Fuenlabrada al no enviar entradas el club fuenlabreño a Ponferrada. Por tanto, ya está en marcha la organización del desplazamiento de la semana que viene a Vigo.

Apercibidos. Ya son dos los jugadores que están a una tarjeta de la suspensión: Carrique e Igbekeme. Además, hay otros tres que han visto 3 u 8 tarjetas.

