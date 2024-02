«No hay que conceder, ya que el partido se complica»

Publicado por OTERO CONDE León Verificado por Creado: Actualizado:

Apenas lleva un mes en Ponferrada y ya parece un veterano en la plantilla de la Deportiva. El rendimiento de David Andújar (Torrejón de Ardoz, 1991) tras su fichaje en el mercado invernal ha sido prácticamente inmediato, que es lo que tuvo club aspira a lograr cuando hace un refuerzo a mitad de la temporada. Tanto es así que ya tras su primer partido la pregunta generalizada del aficionado blanquiazul era «¿cómo este jugador podía estar jugando en una liga menor?».

Andújar debutó en Tajonar con la Deportiva y ha jugado los cuatro partidos del mes de febrero, saldados con dos triunfos, dos empates y un solo gol encajado por el conjunto berciano. Es más, ha hecho que la gente no se acuerde del jugador que era más fundamental en la defensa hasta el mes de enero y que lleva ocho semanas lesionado: Kevin Sibille.

Además de su dominio del juego aéreo y de la condición defensiva, Andújar también se ha mostrado peligroso en el juego de estrategia en ataque. Es más, el pasado sábado ante la Real Sociedad B se estrenaba como goleador. Era el 13º como profesional, aunque el primero en España desde hace casi 23 meses: «Estoy muy contento de haber podido marcar y conseguir los tres puntos. El balón parado es muy importante. Somos conscientes de ello y tenemos armas para hacer daño».

Sobre la trayectoria de la Deportiva y lo que se ha encontrado desde su llegada a Ponferrada, el torrejonero ha apuntado esta mañana tras el entrenamiento de miércoles: «Estamos todos unidos, todos corriendo, uno por el otro. El equipo está trabajado en todas las líneas y es muy sólido, con mucho compañerismo. Eso se ve todos los días entrenando y se refleja en los partidos».

Andújar no descarta a nadie en la lucha por el play off ni siquiera por el ascenso directo. En cuanto al partido de pasado mañana ante el Fuenlabrada, un equipo que no pasa por un buen momento, el central madrileño dijo esto: «Confianza, cero. Tenemos que ir al 100%. Es un equipo que tiene sus buenos momentos de juego y no hay que permitir nada, pues cualquier partido se complica».

Aunque de momento no es fijo, no parece probable que Dacosta vaya a estar recuperado para el duelo que se disputará en el Fernando Torres.

En el estadio. El plantel se ejercitó ayer a puerta cerrada en El Toralín. El cuerpo técnico aprovechó que no hay partido en él hasta el domingo 17 a las 20.00 horas (ante el Lugo) para usar el terreno de juego.

A la final. Dos ex futbolistas de la SDP lograron el pase a la final de la Copa del Rey con el Real Mallorca: Copete y Raíllo.

Un deseo. El atacante Samuele Longo afirmó en el programa de internet ‘El fútbol de Primera’ que el gustaría quedarse a vivir en España y que no dudó un momento en venir a la Deportiva cuando ésta le llamó. Recalcó lo que ya había dicho en su presentación, que fue Borja Valle el que estableció un primer contacto con él.