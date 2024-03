La Cultural se juega volver al play off en 12 jornadas

FÚTBOL | PRIMERA FEDERACIÓN

Con el Barça Atlètic La desventaja de tres puntos, más el golaverage, que sufre con la quinta plaza

Raúl Llona advierte No va a ser un camino fácil, pero el técnico sí está seguro de que su equipo lo va a dar todo

Mientras algunos aficionados ya muestran cierto pesimismo a que la Cultural regrese a la zona de play off en el Grupo I de Primera Federación después del bajón producido en las últimas siete jornadas de Liga en las que no conoce la victoria y lo que es peor el nivel de juego demostrado ha bajado muchos enteros, en el vestuario del equipo leonés no se pierde la esperanza de protagonizar una remontada y terminar la liga regular en los puestos de play off de ascenso.

El entrenador de la Cultural, Raúl Llona, advierte de que lo que resta de Liga no va a ser un camino fácil, pero sí está seguro de que su equipo lo va a dar todo para volver a ser el equipo tan fiable que fue durante la primera vuelta del campeonato. Asegura que su equipo, la Cultural, no está acertado en el último cuarto de campo y eso penaliza, y mucho, al conjunto leonés, que no quiso fichar a un delantero, por otra parte muy necesario a juzgar por los pésimos números de sus atacantes en lo que va de campeonato. Por más que el técnico se esfuerce en mantener viva la llama de la esperanza, lo cierto es que el conjunto blanco divisa un horizonte con demasiadas dudas y con varios de sus futbolistas claves en una forma que muy poco tiene que ver con la que demostraron hace algunos meses.

Además de la desventaja de tres puntos, más el golaverage, que sufre con respecto a la quinta plaza, que ocupa el Barcelona Atlètic (45 puntos), la que marca el límite de las posiciones de acceso a las eliminatorias por el ascenso, el calendario es el que es y tendrá que enfrentarse a equipos que en estos momentos están por encima en la clasificación (Celta Fortuna, Deportivo de La Coruña y Gimnàstic de Tarragona), además de medirse a clubes que se juegan la vida por mantener la categoría del grupo 1 de Primera Federación (Sabadell, Osasuna B, SD Logroñés, Real Unión de Irún, Teruel, Cornellà y Sestao River), además de otros que persiguen agarrarse a sus últimas opciones de ir a bloque por el mismo objetivo que los culturalistas, el play off, como son los casos del CD Lugo o Real Sociedad B.

De aquí al final de la Liga la Cultural, sexta en la tabla clasificatoria con 42 puntos, disputará el mismo número de encuentros en casa que a domicilio, al igual que los nueve primeros clasificados a excepción del Celta Fortuna, que disputará uno más como local, y el Arenteiro, que disputará uno más en campo contrario. El calendario en el Reino de León es más exigente, ya que por el estadio culturalista tienen que pasar el Celta Fortuna, el CD Lugo, la Real Sociedad B y el Gimnàstic de Tarragona, además de dos equipos que en estos momentos se juegan seguir en la categoría de bronce del fútbol español, el Teruel (ahora penúltimo) y el Sestao River (en puesto de descenso). Una carrera que no será fácil, como avanzó Llona.

Abono de la mujer por 50 euros

Este próximo viernes 8 de marzo se celebra el ‘Día Internacional de la Mujer’. Con ese motivo y el de seguir aumentando la masa social de la Cultural de cara a la recta final de temporada, el club lanza durante esta semana un abono de la mujer al precio de 50 euros en cualquier zona del estadio. En el caso de la categoría infantil, de 4 a 17 años, el precio del abono será de 15 euros en ambos Fondos y Tribuna y Preferencia Este, mientras que tendrá un coste de 30 euros en Tribuna y Preferencia Oeste. El abono incluye todos los partidos que restan de temporada en el estadio Reino de León, un total de seis: Celta Fortuna, CD Lugo, Real Sociedad B, Gimnàstic de Tarragona, CD Teruel y Sestao River. La promoción estará disponible en la Tienda Oficial del club hasta el viernes 8 de marzo, en horario de 10.00 a 13.30 y de 6.00 a 18.00 horas, y también a través de la tienda online.

¿Vuelta a las andadas? La ilusión se disparó e hizo olvidar el enésimo ridículo de la Cultural en el curso del Centenario

El entrenador Raúl Llona se había llevado el mérito en la primera vuelta del campeonato de Liga en el Grupo I de Primera Federación de imponer al equipo culturalista una identidad propia y un estilo de juego que variaba en función del resultado y de la necesidad del equipo en cada momento del partido. Cada uno de los conjuntos que rindieron visita al Reino de León, salvo el Osasuna Promesas, sabían que ganar o incluso puntuar en el Reino de León se había convertido en una misión casi imposible, incluido el actual líder Deportivo de La Coruña.

La ilusión del culturalismo se disparó e hizo olvidar el enésimo ridículo de la Cultural en la temporada del Centenario del club leonés, en el que la afición leonesa se mereció mucho más. Un conjunto, el leonés, falto de ritmo, ideas y juego colectivo, que caminaba en aquel momento a la deriva. Una defensa irreconocible, llena de fallos de bulto, un centro del campo que no existía a lo largo de los encuentros y una delantera que carecía de pólvora, con Obolskii y Claudio Medina que no llegaban a las cifras que se presumían de delanteros para un conjunto con los objetivos a los que debería aspirar siempre la Cultural llevó a la parroquia a la decepción total en el Reino de León, con una hinchada que abandonaba a centenas sus asientos en el estadio ante bochornos como los ofrecidos en muchos encuentros, que con el paso de las jornadas temieron por salvar la tercera categoría del fútbol español, que en la última jornada de Liga se consiguió tras vencer al descendido Talavera.

Esta temporada parecían vivirse otros tiempos con Raúl Llona al frente de la nave culturalista. Pero con la llegada de la segunda vuelta de Liga la situación ha variado ostensiblemente y recuerda a la pasada. Queda tiempo por delante para dar un giro de ciento ochenta grados y regresar al play off. ¿Al club le va a pesar no haber hecho un esfuerzo por fichar a un delantero referencia? Ojalá que no.