«La Cultural y León se merecen jugar en el baloncesto profesional»

Luis Castillo (León, 1973) dirige la nave de la Cultural. Un velero que esta temporada se ha convertido en todo un transatlántico en cuanto a resultados para liderar el grupo AB de la Liga EBA rumbo a un sueño que esta campaña parece contar con más visos de hacerse realidad, devolver a la ciudad de León al baloncesto profesional, en este caso con el ascenso a la Liga LEB-Plata.

—A falta de cinco jornadas para el final de la fase regular la Cultural transita líder con sólo una derrota en su casillero y con el playoff en el bolsillo. Algo que puede ratificar esta jornada. ¿Cómo valora lo que estáis consiguiendo?

—No puedo decir otra cosa que está resultando una temporada muy ilusionante. Es para estar muy contentos y satisfechos. Eso no lo voy a negar. Pero aún no hemos hecho nada. Lo importante viene ahora y por eso no queda otra cosa que centrarnos en los que nos viene para que todo ese trabajo realizado puede tener el mejor colofón posible, el ascenso.

—Esta jornada podéis certificar de manera matemática la presencia en el playoff de ascenso e incluso dar otro paso más para apuntalar la primera plaza que además tiene un premio añadido.

—Si ganamos o en su caso tropieza el Chantada estará hecho. Pero nosotros no queremos quedarnos ahí. El primer puesto que ocupamos nos lo hemos ganado a pulso y la intención es mantenerlo. Además nos evitaría jugar una eliminatoria previa. Pero para eso no debemos despistarnos y afrontar cada partido como si fuere el último y más importante.

—¿Cual es la formula para que en 21 partidos disputados la victoria haya caído de vuestro lado en 20 ocasiones?

—El trabajo del día a día, un equipo implicado y un grupo de jugadores centrados que además de ser compañeros de juego y entrenamientos son amigos. También el trabajo realizado la temporada pasada. Hemos logrado mantener el bloque con una base conformada la temporada pasada que en esta ha logrado dar unos pasos adelante.

—La Liga es un camino en el que la regularidad te pone en uno u otro sitio. De eso estáis haciendo gala en la Cultural, a pesar de que en la segunda vuelta algunos de los rivales se han reforzado.

—En nuestro caso no ha sido necesario. Teníamos las cosas claras de lo que queríamos y lo que podíamos tener. Por eso no hemos dado bajas y en cuanto a altas tampoco ha sido necesario.

—Un equipo, más bien dicho, el grupo, es el que te lleva a alcanzar los objetivos si todo funciona con un perfecto engranaje o te impide lograrlos sin esa cohesión no se produce. En el caso de la Cultural además de la fortaleza como grupo hay que destacar muy buenas individualidades.

—Sin duda. Tenemos un gran equipo en el que todos vamos en la misma dirección y en el que todos aportan. Pero no voy a negar que también contamos con jugadores de un elevado nivel. Me refiero a todos pero también hay que destacar a Fede Copes. Quizás es el estandarte del equipo y un jugador implicado que esta temporada decidió quedarse con nosotros a pesar de que tenía ofertas de equipos de una categoría superior o que le ofrecían mejores contratos.

—No se puede negar que el objetivo de la Cultural es el baloncesto profesional. Y ahí está ascender esta temporada a la LEB.

—Vamos por el buen camino pero no va a ser fácil. Ese fin es el que aspiran también otros clubes. La EBA es una categoría muy complicada en la que subir a la LEB se convierte en una empresa de alta exigencia. Sabemos de eso pero también de que nada es imposible. Además, León se merece contar con un equipo que compita en el baloncesto profesional.

—¿Te esperabas a principio de temporada encontraros en esta situación tan privilegiada?

—Siempre sueñas en lograr lo mejor. Pero si he de ser sincero no me esperaba encontrarnos en esta situación tan positiva. Es maravilloso lo que se está consiguiendo. Y lo que aún se puede conseguir con este equipo.

—La apuesta de la Cultural con el baloncesto es importante. ¿Cómo lo valora?

—Con mucha alegría y también agradeciéndole lo que está haciendo por este deporte en la ciudad. El baloncesto es una seña de identidad de la ciudad y después de esos años tan bonitos que acabaron con la desaparición de Baloncesto León, esa ilusión se está recobrando. Y ahí la Cultural tiene mucho que ver. Al igual que una afición que cada jornada aumenta su presencia en los partidos y que disfruta con el equipo.

—A pesar de lo que habéis conseguido siempre has dejado claro que la meta aún no está alcanzada y que hay que seguir trabajando evitando las confianzas.

—Eso está claro. No puedes relajarte. Y menos si tienes que lidiar con rivales que te exigen mucho.

—Entre ellos un Tormes que ha sido el único que os ha derrotado y al que ya sacáis dos triunfos.

—Sabíamos que en todo trayecto puedes tener algún tropiezo. Y fue contra ellos. No fue nuestro mejor partido pero supimos reaccionar y volver a la senda de las victorias para llegar hasta hoy.

—Hay que tener fuerza mental para, después de un tropiezo precisamente frente al más directo rival, volver a coger rápidamente la senda de los triunfos.

—El equipo es muy joven. Pero también es de alabar su fortaleza mental. Son jugadores que están convencidos de los que son y a lo que pueden llegar. Y eso nos ha ayudado a mantener la dinámica positiva, la idea de juego y la confianza en las posibilidades.

—Supongo que el sueño de Luis Castillo es poder celebrar en mayo el ascenso a la LEB-Plata.

—Sueño y confío en ello. Como aficionado y leonés es la mayor ilusión. Como técnico, también.

