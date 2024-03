Otro año con buena nota

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

No por mucho decirlo pierde el atractivo para los miles de pescadores que existen en la provincia y para aquellos del resto de la Comunidad y otros puntos geográficos. Y es que la temporada de pesca que está llamando ya a las puertas se presenta en los ríos de la provincia en clave positiva.

La trucha, la gran protagonista, cuenta desde hace años con una población notable como se traduce en jornadas siempre por encima del aprobado tanto en los ríos de montaña como en los regulados, más tempraneros estos segundos a los no regulados debido en gran medida a que las aguas, tanto por su temperatura como por los caudales, no empiezan a mostrar unas condiciones óptimas hasta que la temporada no ha contabilizado ya unas semanas.

La provincia de León tiene esas cosas en las que el calor se deja querer (aunque con un tiempo tan cambiante puede ocurrir cualquier cosa).

Las precipitaciones en forma de lluvia y de nieve van a ayudar mucho a que el escenario sea favorable en los más de 2.000 kilómetros de masas de agua existentes en León que posibilitan opciones para todos aunque existen ciertos cotos en los que por diferentes maneras los pescadores han subrayado como imprescindibles.

El 30 de marzo los más madrugadores tendrán la oportunidad de sacar a relucir su pericia con la caña y el sedal en la provincia leonesa (en otras provincias de la Comunidad la campaña se inicia incluso dos semanas antes). Quedan apenas tres semanas y algunos ya cuentan los días para que todo empiece. Bien es cierto que la presencia de pescadores irá aumentando a lo largo de las siguientes semanas al inicio. Tiempo hay para poder disfrutar de la pesca ya que la temporada bajará el telón para los ríos no regulados salvo las excepciones que marca la normativa el 31 de julio mientras que para esas excepciones y en los ríos regulados la actividad de la pesca se extenderá hasta el 15 de octubre.

Muchos meses para disfrutar si las condiciones acompañan. Por lo visto en los últimos años estas se están mostrando bastante favorables por lo que la pesca sin duda alguna volverá a vivir en 2024 otro buen año, notable incluso.

Poco más se puede decir que esperar a ese 30 de marzo para disfrutar de la extensión, calidad y espectacularidad de los ríos leoneses, de su esencia y de una tradición como la pesca que posibilita además factores económicos a nivel de beneficios en muchos de los lugares en los que la caña y el sedal a través de los pescadores hace acto de presencia.

Respecto a la normativa, las novedades de este año apenas son destacadas y salvo en el apartado de la actividad de la pesca con muerte o sin muerte y también en el de cierre de la campaña en diferentes tramos en el resto se puede decir que 2024 aparece con los mismos o parecidos condicionantes a los de 2023. Y eso es una buena señal para los aficionados.