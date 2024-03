«Nuestro partido fue un desastre, las ayudas eran blandas»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

«Nuestro partido fue un desastre, nos atravesaron en cada uno contra uno que nos hicieron, las ayudas eran blandas y ante una situación así poco se puede intentar», dijo un alicaído Garabaya tras la derrota. «Además en los lanzamientos nosotros no estamos nada acertados, no sé el porcentaje de paradas de Saeid, pero no estuvimos bien». No vio reacción en la segunda parte. «En el ir y venir del partido nos vinimos arriba, pero nada más, este equipo nunca baja los brazos pero para mí hoy no fue suficiente», terminó el técnico de Sinfín, muy molesto por la actitud del equipo en la contundente derrota contra Ademar.