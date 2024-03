La Deportiva busca un revulsivo

El presidente de la Deportiva, José Silvano, junto al ya ex técnico del primer equipo blanquiazul. LDLM

Aunque había muchas peticiones, sobre todo en las redes sociales, seguro que ni él ni nadie se esperaba la noticia de la mañana de ayer: la destitución de Íñigo Vélez de Mendizábal como nuevo preparador de la SD Ponferradina.

El pasado viernes apuntábamos que el preparador vitoriano se jugaba el puesto ante el Lugo y sobre ello fue cuestionado en la rueda de prensa previa al choque ante ese rival. «Sé de la exigencia de este club desde el primer día y hemos estado todo el año arriba en la clasificación. Hay cosas que mejorar, pero no le hago caso a eso», apuntó el preparador sobre este particular.

Al término del duelo contra el Lugo, un sector de la grada de Fondo Norte cantó «Vélez, échale huevos». Preguntado sobre ello en la rueda de prensa posterior al duelo, el técnico apuntó esto: «No lo he oído, pero hay que valorar lo que está haciendo el equipo. Yo voy a matar por los chavales porque muchos están dando un paso adelante esta temporada. La afición debería estar orgullosa del esfuerzo que hace el equipo cada semana y llevamos todo el año arriba, mejor o peor. Yo estoy aquí para aguantar lo que tenga que aguantar y que a los chavales no les salpique nada porque se dejan la vida en cada partido. Todos vamos en la misma dirección y con el convencimiento de que vamos a llegar al final y vamos a ascender, que es el objetivo».

Ayer por la mañana la Deportiva publicaba este escueto comunicado: «La SD Ponferradina ha acordado la destitución de Íñigo Vélez como entrenador del equipo con el objetivo de mejorar la dinámica deportiva. El club agradece al técnico su trabajo en esta etapa y le desea todo lo mejor para el futuro tanto en el ámbito profesional como en el personal. El club trabaja en la contratación de un nuevo técnico, mientras el equipo continúa con sus entrenamientos habituales para la preparación del próximo partido».

Los tres últimos resultados, la gestión de los lesionados en el choque del domingo y el episodio referido acabaron siendo determinantes.

Lo cierto es que toda la temporada ha habido mucho ruido en torno al entrenador. Ya con la primera derrota fueron muchas las voces que pidieron su destitución. Y la sintonía con la dirección deportiva no era la mejor, incluso ya antes de aquel partido contra la Cultural del mes de noviembre.

El fútbol está lleno de situaciones similares a la ocurrida en la Deportiva, es decir, la destitución de un técnico de un equipo bien clasificado y en disposición de conseguir sus objetivos. La más recordada de las últimas décadas fue la destitución de Radomir Antic en el Real Madrid en enero de 1992 cuando su equipo era líder destacado. El Madrid acabó perdiendo la Liga en Tenerife en la última jornada en favor del Barcelona. En la Deportiva también hubo cambio de entrenador en una situación de buena clasificación. En febrero del 2009, tras perder 2-1 en Gijón y estar tercera a 10 puntos del líder, a cinco del segundo y con tres de margen sobre el quinto clasificado, la formación blanquiazul cambiaba de entrenador. Ángel Viadero era relevado por Jesús Tartilán. Al final de la Liga regular el equipo terminó en la misma tercera plaza y cayó eliminado en la segunda ronda del play off de ascenso por el Real Jaén de Carlos Terrazas. En aquella temporada se cantó en varios partidos en El Toralín «Viadero mete un delantero», un paralelismo con lo sucedido el último domingo al término del choque ante el Lugo.

La pasada semana el RCD Espanyol destituyó a Ramis siendo tercero. La UD Almería también destituyó a Guti en la temporada 2019-2020 cuando el equipo era tercero, igual que pasó con Mario Silva en el mismo conjunto tras perder el ascenso directo en El Toralín al final de aquel campeonato y tener que jugar el play off.

La era Íñigo Vélez de Mendizábal

Partidos jugados 29

Partidos ganados 13

Partidos empatados 11

Partidos perdidos *5

Goles a favor 29

Goles en contra *18

Puntos 50

Posición 4ª

Mejor racha 9 partidos sin perder

Partidos sin recibir goles 14

Otros Récord puntos 1ª vuelta

(*): Incluye la Copa del Rey

Javier Baraja, principal candidato a ocupar

el banquillo, sin descartar a Juanfran García

Javier Baraja Vegas (Valladolid, 1980) es desde el mediodía de ayer el nombre que más suena como posible nuevo inquilino del banquillo blanquiazul. Su experiencia no es muy dilatada. Tras colgar las botas, fue segundo técnico de Real Valladolid y Rayo Vallecano y entrenador del primer juvenil y del segundo equipo blanquivioleta. El pasado curso, cuando lo tenía hecho con la SD Huesca, acabó en la UD Ibiza. Su primer partido liguero fuera de casa fue en El Toralín (2-1). Duró 12 jornadas en el cargo.

No es el de Javier Baraja el único nombre que ha sonado en las últimas horas ni siquiera en los últimos días. Juanfran García, que estuvo en Balaídos viendo el RC Celta Fortuna-Deportiva, vuelve a estar en el candelero. Fue el técnico al que sustituyó Íñigo Vélez de Mendizábal cuando el club decidió no renovarle al terminar la pasada temporada. Había sido fichado a mediados de abril como último recurso para tratar de salvar al equipo, algo que no pudo conseguir. Y se puede decir que Baraja resultó perdedor en la elección final del pasado mes de junio ante el técnico alavés. Incluso otro nombre que se barajaba en las últimas horas era el de Aldo Duscher.

El equipo deportivista entrenó ayer a las órdenes del preparador físico y hoy descansará. Se espera que mañana ya entrene a las órdenes del nuevo técnico.

Desde la salida de Bolo al término de la temporada 2021-2022 y cuando llegue el nuevo entrenador, al Deportiva habrá tenido cinco técnicos en algo más de temporada y media: José Gomes, David Gallego, Juanfran García, Íñigo Vélez de Mendizábal y el que llegue durante esta jornada.

En esta jornada Se espera concretar las negociaciones para que mañana el nuevo técnico ya dirija el entrenamiento