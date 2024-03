Pocas truchas en un estreno de la temporada marcado por la lluvia y el frío

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

León es provincia truchera. Eso no cabe duda. Y también de muchos y muy buenos pescadores. Los más madrugadores no faltaron fieles a su cita en la primera jornada de la temporada. No era día propicio a causa del frío, el viento, la lluvia y en algunos casos la nieve. Tampoco por el estado de los ríos con caudales altos, aguas frías y turbias. Pero aún así de norte a su y de esta a oeste cientos de pescadores hicieron acto de presencia en los márgenes de los ríos para hacer uso de su caña y anzuelos.

Francisco Javier Älvarez Tejedor con una trucha pescada en el inicio de la temporada.DL

En una temporada que se presenta con perspectivas bastante positivas e incluso mejores que las precedentes, la primera jornada de la temporada no siguió esas pautas. Caudales y altos y ríos bastante impracticables fueron lo que se encontraron los pescadores que en su mayoría se encaminaron a los ríos regulados (EDS, cotos y Arecs) dado que en los de montaña esas condiciones adversas se multiplicaron bastante convirtiéndolos en escenarios poco propicios.

La primera jornada de una temporada que apunta en positivo empezó con los ríos con altos caudales y aguas turbias.VANESSA

Ríos como el Sil, el Órbigo, el Porma, el Porma a la altura de Boñar y por encima del pantano, el Duerna, el Tuerto y el Eria fueron los principales lugares elegidos por los pescadores para probar sus primeras sensaciones. Y con la lluvia como acompañante. Pero más vale maña y experiencia y esos condicionantes en contra llevaron a hacer gala de imaginación para aprovechar las zonas más favorables en las que lanzar el sedal con el anzuelo.

Poco premio tuvieron en forma de truchas, aunque los que sí se llevaron alguna las disfrutaron de gran tamaño, algo que sin duda alguna augura muchos días en positivo para los aficionados en los más de 2.000 metros de masas de agua existentes en la provincia leonesa. Ahora toca esperar a que avance la primavera para disfrutar al máximo. Y con los ríos en mejores condiciones para los 65.000 pescadores con licencia en León y los otros muchos de otros puntos de la geografía nacional que dadas las condiciones de los ríos en la provincia también han puesto sus miras en ellos.

La temporada de pesca en los ríos de Castilla y León bajará el telón el 31 de octubre en los ríos no regulados o de montaña salvo las excepciones que determina la normativa paar este 2014 mientras que para los ríos regulados por embalse lo hará el 15 de octubre.