El fútbol pasa a segundo plano

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

El episodio racista vivido por el portero del Rayo Majadahonda el pasado fin de semana en Las Llanas se cuela esta semana en la actualidad previa del próximo choque de al Deportiva. El cuadro madrileño recibe a la formación berciana el sábado y su actualidad gira en torno a los insultos racistas sufridos por Cheikh Sarr, lo que éstos provocaron y las consecuencias que puede tener todo. Según el acta del partido, Sarr fue expulsado por saltar la valla tras la consecución del 2-1 en el minuto 84 por parte del conjunto verdinegro, produciéndose de forma violenta con un aficionado que estaba en esa zona del campo. También apunta el colegiado que tras la expulsión, el propio portero se produjo de igual modo contra su persona». El arquero senegalés se ha explicado en las últimas horas en este caso que ha trascendido la información habitual de un partido de Primera División RFEF: «Mi actuación sobre el árbitro no fue agresiva. Quería preguntarle por qué me sacaba tarjeta roja, si la víctima había sido yo. Salté la valla y cogí al aficionado por la bufanda, pero yo tampoco fui a agredirle, sino a preguntarle si él tenía hijos y por qué me decía esas cosas».

Sarr se arrepiente de su reacción y espera cuál será el veredicto del Juez de Competición, que debe fallar hoy. Él podría ser sancionado con entre cuatro y ocho partidos y el equipo también podría sufrir las consecuencias de la decisión de su capitán, el ex deportivista Jorge Casado, de abandonar el encuentro en el minuto 84, decisión por la que se tuvo que suspender el choque: «Creo que una sanción sería injusta; no lo veo normal».

Pase lo que pase hoy con la resolución, ésta va a causar polémica. Si se sanciona de forma contundente al arquero, aparecerán los argumentos de castigo a la víctima y de no hacer nada en contra del racismo. Y si no hay sanción, se incumpliría el reglamento futbolístico y se abriría un precedente que alguno podría usar de forma maliciosa a su favor.

EN BREVE

Expulsado. En el partido de Sestao no sólo Sarr fue expulsado. Kike Hermoso ya había visto dos cartulinas amarillas con anterioridad y se perderá el choque ante al escuadra berciana. Además, hay otros jugadores que por lesión son baja o duda.

Apercibidos. Ya suma seis futbolistas apercibidos de suspensión la SD Ponferradina tras la última jornada disputada. Se perderán el siguiente encuentro, si son amonestados, estos futbolistas: Carrique, Leal, Borja Valle, Markel Lozano, Clavería e Igbekeme. Además, hay cinco jugadores que están con tres amarillas cada uno.