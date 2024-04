«Sí hay opciones de ir al play off»

Carlos Calderón confía en que la Cultural se termine metiendo en el play off de ascenso. CYDL

Suena a tópico sí, de hecho es el mantra más repetido en el mundo del fútbol, pero lo resume y simplifica como nada. A esta Cultural ya solo le vale ganarlo ‘casi todo’ si de verdad ansía entrar en los puestos de play off de ascenso. No hay otra. Todo lo demás será otro año navegando en la nada. Quedan ocho finales —ahí va otro tópico— y Carlos Calderón cree que están preparados para alcanzar, como poco, el quinto puesto.

Los de Llona al fin rompieron la mala racha el fin de semana pasado. «Lo más importante para el equipo era la victoria contra el Lugo. No estuvimos tan acertados como otros días en juego y ocasiones, pero nos llevamos los tres puntos que otras jornadas no lo habíamos conseguido», señala el jugador, que no duda a la hora de reconocer que tras diez jornadas sin conocer la victoria se quitaron «un peso de encima» dentro del vestuario. «Fueron tres puntos que de cara a lo que resta de temporada nos vienen muy bien». En cuanto al duelo de este fin de semana frente al Logroñés, Calderón espera «un partido muy complicado, como todos en esta categoría. Nosotros tenemos que ir allí a ganar e imponer nuestro modelo de juego».

El jugador de la Cultural recuerda que solo quedan ocho partidos por delante para que la Liga llegue a su fin y «en todos vamos a tener cosas tanto que perder como otras que ganar. La mentalidad que debemos tener es que en todos hay que conseguir los tres puntos sí o sí».

El extremo reconoce que el gran reto de esta Cultural es «volver a vencer fuera de casa, que nos está costando mucho, el domingo tenemos una nueva oportunidad y hay que hacer cosas para que eso ocurra». Calderón confirma que, al menos dentro del vestuario, «nos vemos con opciones de entrar en los puestos de play off» de ascenso a Segunda División.

Sobre su rival «está muy agradecido» a ellos «por lo bien que me trataron allí. Ojalá su situación en la tabla fuera mejor, pero nosotros necesitamos la victoria para nuestros objetivos y ellos para los suyos»..