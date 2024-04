Un ‘plan renove’ a la baja en el Ademar

El esfuerzo de la dirección deportiva del Abanca Ademar por confeccionar una plantilla de altura para la 2024-25 está siendo «titánico», según comentan fuentes internas del club, que sin embargo se están dando de bruces con una realidad dura y, en ocasiones, mal gestionada por la cúpula; la falta de presupuesto. Es el caballo de batalla de la entidad leonesa desde hace años, sobre todo a raíz de la pandemia de covid, aunque el mal viene de antes. La política de mantener a rajatabla un equilibrio entre lo deportivo y lo económico ha hecho que la deuda —que amenazó incluso con la desaparición del equipo— sea historia, pero al mismo tiempo ha ido minando la llegada de refuerzos de altura como los de antaño. La cantera —y fichajes en general de gente joven con poca experiencia en la Asobal— está salvando los muebles con nota en mitad de las vacas flacas y parece que el futuro a corto plazo pasa por ahí.

El ‘plan renove’ del Ademar será a la baja salvo que lleguen ingresos como los pendientes de Diputación, cosa que hoy por hoy no será así. No como desea Cayetano Franco, quien insiste en que deben al club 180.000 euros a pesar de que el presidente del órgano provincial, Gerardo Álvarez Courel, le dejó claro que algunas partidas no se iban a ejecutar. «Queremos ayudar al Ademar, pero no financiarle», dijo en un pleno reciente. Recuerdan que hay patrocinios como el de Turisleón que no se firmaron ‘como Dios manda’ con la anterior administración —tal y como ya adelantó este periódico hace meses—.

Sea como fuere, hay numerosos nombres en la agenda que interesan, pero pocas operaciones cerradas. Esa es la realidad. Mientras la mayor parte de rivales del conjunto ademarista ya han acometido numerosos refuerzos para el próximo curso, el Ademar solo tiene cerradas las incorporaciones de Eduardo Fernández (lateral derecho de Anaitasuna) y Adrián Fernández (central de Torrelavega). El siguiente puesto que desean apuntalar es el del extremo izquierdo, donde el elegido es Filip Vujovic, que termina contrato con el BM Benidorm. El jugador está esperando la llamada del club leonés para darle el sí, aunque de momento no cuentan con dinero para contratarle. Falta liquidez.

Posiciones como la del pivote —entre otras— que perderá a Santista a final de esta campaña, no se blindarán con jugadores de fuera del club sino con miembros de la cantera. «No mientras el dinero entre en caja», subrayan fuentes del Ademar a Diario de León.

¿No se puede hacer nada?

Otro frente que se presenta harto complicado será retener a Carlos Álvarez. El extremo —pichichi destacado de la Asobal este año— tiene contrato en vigor con el club, pero a nadie se le escapa ya que eso no es garantía de nada en el Ademar. Su cláusula ronda los 50.000 euros y no le faltan pretendientes de dentro y fuera de España. Si vienen a por él, como a por cualquier otro jugador, no se hará nada por retenerlo aunque sea una pieza básica para Dani Gordo y su equipo.