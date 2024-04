Raúl Llona: «Es hora de ganar como visitantes»

Fútbol | Primera Federación

El pasado fin de semana, aunque fuese de penalti, la Cultural rompía una nefasta racha de resultados —diez jornadas consecutivas sin vencer— que vuelve a meterle de lleno en la pelea por el play off de ascenso a Segunda División. Superada la primera crisis, ahora toca una mayor; traerse los tres puntos de La Rioja. Si no, el propio Raúl Llona considera que de poco sirvió doblegar al Lugo. «Es hora de ganar también como visitantes y encadenar dos o tres triunfos», reconoce el entrenador.

«La victoria del pasado fin de semana es buena para todos, porque ganar siempre es un premio al trabajo y un refuerzo de lo que haces cada día, pero con una sola victoria no es suficiente, para cambiar la dinámica hay que encadenar una racha positiva y eso se traduce en dos o tres triunfos consecutivos, si no, no tendrá tanta trascendencia», remarca el máximo responsable del banquillo culturalista.

Sin embargo, no está de acuerdo con que esta Cultural genere pocas ocasiones. «Para ganar un partido hay que tirar una vez a puerta y meterla y luego defender bien. No le quito mérito a haber ganado con dos penaltis porque hicimos muchas cosas bien y también tiramos a puerta. Si a juicio de otros no es suficiente para ganar no lo sé, creo que tenemos capacidad para hacerlo mejor y aumentar las posibilidades reales de hacer gol». El partido ante la SD Logroñés —domingo desde las 18.00 horas— «es muy importante para que las buenas sensaciones del día a día se manifiesten con resultados y no estoy satisfecho con los números fuera de casa, podemos hacerlo mejor». Sabe el técnico que su equipo no está dando la talla lejos del Reino de León y a estas alturas de la temporadas apenas se puede pinchar ya.

«No sé si será un partido trampa, vamos con todas nuestras armas en guardia porque sabemos lo herido que está el rival y entendemos que querrán apurar todas las balas que tienen», subraya.

Fabio ya podrá ser de la partida este domingo y Fornos «no tiene nada grave» y el lunes entrenará con el resto del grupo. El resto «están todos disponibles» salvo Guitian y Samanes.