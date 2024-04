Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Javier Aguirre reconoce que «lo que más me preocupa del Athletic es su velocidad, son rápidos, con una calidad enorme y al espacio son peligrosísimos. Te equivocas una vez y te vacunan. Cualquiera te la puede liar», añade. «Tengo un sentimiento muy bueno, estoy muy reposado». Sobre su once de la final confiesa que tiene dudas y que no terminará de perfilarlo casi hasta última hora.