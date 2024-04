Majadahonda-Ponferradina: hay que defender lo conquistado

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

Se acabó marzo y con ello el deportivismo espera que se haya acabado también la mala racha. Un gol a favor y sólo dos de los últimos quince puntos en juego han apartado a la Deportiva de la lucha por el ascenso directo y ahora ha de preocuparse de mantener el puesto de play off en el que ha estado en todas las jornadas, salvo una. Pero lo cierto es que de no ganar en esta 31ª jornada, podría caer de esas plazas que dan derecho a pelear por subir.

Desde las 16.00 horas la formación ponferradina visita a un Rayo Majadahonda al que le costó Dios y ayuda ganarle en la primera vuelta (1-0). Llega colista y tras los hechos y resoluciones de los últimos días, ya casi desahuciado. Otra derrota en la jornada de hoy ya le dejaría a uno o dos pasos de consumar su descenso.

El incidente racista vivido por el portero Sarr el pasado sábado en Sestao ha marcado la actualidad de esta semana y poco se ha hablado de las propias noticias previas al choque. Su sanción hará que Dani Martín ocupe el marco. También se pierde el duelo Kike Hermoso por su expulsión en Las Llanas. Pelayo Suárez podría ser su recambio en el centro de la defensa. Debuta en casa como entrenador del cuadro madrileño Armando de la Morena, tercer técnico de la temporada. Entre los cambios de su debut y los lesionados, el pasado fin de semana no jugaron Ceballos (duda para hoy), Sissé, Pipi Nakai, Alberto Fernández y Guillem Rodríguez. Alguno de ellos podría volver al once. Además, Rubi se recupera de una lesión de larga duración.

A pesar de la derrota ante el Club Gimnàstic, Juanfran acabó bastante contento del rendimiento de su equipo, por lo que no se espera que haya demasiados cambios en el once. Ernesto Gómez, Igbekeme o Nil Jiménez podrían ser algunas de las novedades. El entrenador valenciano tiene disponibles a los mismos que la semana anterior y no puede contar con Josép Cerdà, Dacosta y Mángel. Hasta seis jugadores están apercibidos de suspensión: Carrique, Leal, Borja Valle, Markel Lozano, Clavería e Igbekeme.

El conjunto blanquiazul ya sabe cómo se las gastan los equipos de abajo. Hoy y la semana que viene los rivales son los dos últimos de la clasificación.

Alonso de Ena Wolf (Comité Aragonés) dirige el partido. Nunca ha pitado encuentros de la Ponferradina, pero sí del Rayo Majadahonda, saldados con dos empates y otras tantas derrotas. En esta Liga ha impartido justicia en diez choques, saldados con cuatro triunfos locales, dos visitantes y cuatro empates.

Los precedentes de este choque no son muchos, porque hasta hace poco el Rayo Majadahonda era un fijo del fútbol de Tercera División. En la temporada 2018-2019 alcanzó su mayor hito, jugando por primera y única vez en Segunda División. Desde entonces la caída ha sido progresiva. 0-1 (Tonet en propia meta) fue el marcador en el primer precedente, que data de febrero del 2004. El segundo y último partido fue el de enero del 2018, en el que se lesionó gravemente Yac Diori. El marcador fue 1-1 (Dani Pichín de penalti y Andy Rodríguez).

Para defender la quinta plaza e incluso conquistar la cuarta, el equipo berciano ha de ganar y esperar lo que haga dos horas más tarde el RC Celta Fortuna en casa ante Atlético Osasuna Promesas. De los más cercanos por detrás, la Cultural juega mañana por la tarde en Logroño y el Arenteiro lo hace en Barcelona.

EN BUSCA DE UN TÍTULO

Dos ex jugadores de la Deportiva tiene ocasión de proclamarse hoy campeones de la Copa del Rey con el Real Mallorca. Son Raíllo y Copete.