El play off pasa por Las Gaunas

Las opciones de la Cultural de meterse en el play off de ascenso a Segunda División pasan por una victoria ante la SD Logroñés este domingo en Las Gaunas, a partir de las 18.00 horas (FEF Televisión). El equipo leonés después del triunfo ante el CD Lugo (2-0) en el Reino tiene que continuar por esa dinámica ganadora tras diez jornadas sin vencer frente a un rival riojano anclado en la penúltima posición de la tabla clasificatoria, en el Grupo I de Primera Federación. En el cuadro leonés es baja por sanción federativa Quique Fornos al acumular ante el CD Lugo la quinta amarilla.

Por esta razón, el entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Raúl Llona, quiere dar «continuidad» este domingo ante su exequipo, SD Logroñés, a la dinámica ganadora de su equipo, tras romper con el triunfo ante el CD Lugo (2-0) una racha de diez jornadas sin ganar. «Estamos obligados a ganar y acumular la segunda victoria de esta segunda vuelta del campeonato, porque el reto es encadenar una racha de dos, tres o cuatro victorias que permitan iniciar una dinámica ganadora», señala el técnico riojano.

Llona, que reconoce que el triunfo ante el conjunto lucense liberó a su equipo, está convencido que con el juego desplegado en las últimas jornadas «debe dar para ganar con los recursos de que dispone el equipo, aunque hay que hacerlo aún mejor porque hay capacidad para ello», manifiesta.

El preparador culturalista quiere focalizar su vuelta a Las Gaunas en la importancia de sumar los tres puntos ante un rival que ha sufrido cambios de entrenador y ante el que, insiste: «Hay mucho que ganar, pero también siendo conscientes que intentarán apurar sus últimas balas de reengancharse a los puestos de permanencia y estamos convencidos de que nos vamos a encontrar un equipo con dificultades, porque saldrá a hacer su juego con el objetivo también de sumar los tres puntos». Después de mantener su portería a cero en los últimos compromisos, unido a recuperar la faceta goleadora, Llona aspira a mantener «la solidez defensiva manteniendo el equilibrio pero sin que quite protagonismo en la faceta de creación, para que al final se llegue a la finalización, que es el objetivo», mantiene.

​Es obligado sumar de tres en tres

D espués de volver a saborear las mieles del triunfo la pasada jornada, la vuelta a la continuidad de las victorias debe persistir, si de verdad se quiere seguir aspirando a tener opción de luchar por los puestos de play off. De nada vale lograr una victoria si no se prolonga una trayectoria regular que vaya sumando de tres en tres. La necesidad de recuperar esa dinámica positiva resulta fundamental para resolver con acierto cada encuentro. El triunfo ha servido de bálsamo para jugadores y cuerpo técnico de quitarse esa ansiedad y agobio de no encontrar fórmula alguna, para que llegara la victoria. Una vez ya conseguida, el camino a seguir debe ser más fácil, siempre teniendo los pies en el sueño y no olvidándose de que cualquier rival tiene su estilo de juego, al que hay que superar, independientemente de cuál sea su posición en la tabla clasificatoria. El desplazamiento hacia tierras riojanas para enfrentarse al Logroñés, será una buena piedra de toque para el equipo dirigido por Raúl Llona, donde conseguir los tres puntos son vitales para continuar escalando posiciones y recortando distancia con los rivales de arriba. Refrendar esa confianza dentro del campo y recuperar esas sensaciones positivas, con una solidez defensiva, control del juego y la creación de ocasiones que puedan materializarse, tienen que ser armas a utilizar para lograr el objetivo. Veremos si el equipo es capaz de poner recursos suficientes, para lograr esa capacidad de conjunto ganador.