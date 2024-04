Álvaro Pérez: «Llegaré lejos solo con trabajo y si aprendo de mis compañeros»

Álvaro Pérez (Valladolid, 2005) va camino de convertirse en uno de los grandes guardametas españoles de presente y, sobre todo, de futuro. Referente bajo palos con los Hispanos júnior, el ademarista se abre hueco en el primer equipo con una serenidad pasmosa y la humildad de quien prefiere aparentar menos de lo que en realidad es. En su primer año en León ya se ha ganado el favor de propios y extraños con actuaciones como la del pasado sábado frente al Huesca. Apenas veinte minutos sirvieron para meterse a todos en el bolsillo. «El Ademar es como esperaba, muy buen trabajo con los jóvenes, un nivel de entrenamientos alto y la exigencia de la afición, que me encanta», señala.

—Dicen ‘las buenas lenguas’ que tu proyección no tiene límites.

—Bueno, hay mucha gente que te dice que llegarás lejos, pero lo importante es saber que los jugadores que llegan lejos es por su trabajo y porque aprenden de sus compañeros.

—¿Y de quién aprende Álvaro Pérez?

—Saeid y Kilian me ayudan mucho, me aconsejan en diferentes aspectos que me hacen mejorar. La verdad es que el nivel de la portería del Ademar este año es muy alto. También Juan Castro ayuda muchísimo a los jóvenes, que este año somos unos cuantos. Somos un equipo muy unido y que se vacía en cada partido.

—¿Qué te convenció para fichar por el Ademar si desde el principio conocías la enorme competencia que había en la portería?

—Vine a León porque la calidad de los entrenamientos era muy buena. Me he encontrado un grupo de trabajo fenomenal. Trato de aprovechar las oportunidades que tengo.

—Pero, ¿era el club que te esperabas?

—Sí, se hace muy buen trabajo con los jóvenes, el nivel de los entrenamientos es alto y la afición te exige mucho, que eso me parece genial. La verdad es que Cadenas no me mintió cuando me contó lo que era este club.

—Tú que combinas el filial con el primero equipo, ¿notas tanto ese salto del que hablan otro compañeros cuando pasas a Asobal?

—Sí que se nota bastante, pero como entreno constantemente con el primer equipo eso me da más confianza luego en los partidos. Para mí está siendo un año fácil porque los compañeros me apoyan, sé lo que tengo que hacer en cada momento y poco a poco acumulas experiencia. Cuando me toca jugar salgo con las ideas muy claras y pienso que la confianza es clave para que luego te salgan las cosas.

—Queda el último tramo de temporada. ¿Cómo valoras la marcha del equipo hasta ahora?

—Estamos haciendo una gran temporada, piensa que llegamos muchos jugadores nuevos al equipo, nuevo entrenador y también bastantes sin experiencia en Asobal. Empezamos con altibajos, que es lo normal, pero ya se nota la mejoría y aún hay más margen.

—Lo que os está penalizando son los partidos fuera de León. ¿Por qué baja tanto el nivel a domicilio?

—No creo que baje el nivel. Ahí están victorias en pistas nada sencillas como la de Puente Genil o el empate en Granollers, por ejemplo.

—Este miércoles os jugáis el pase a la final a 8 de la Copa del Rey en la pista del Cangas. ¿Cómo lo afrontáis?

—Como una auténtica final, debemos hacer un gran partido.

—¿Pensáis en Europa como un objetivo realista?

—Europa está ahí, pero lo que toca pensar es en el día a día, en el partido que viene, no hay que obsesionarse.

—¿Qué equipos de la Liga te impresionan más?

—Granollers y Bidasoa son los que más me gusta cómo juegan.

—¿Es bueno o malo que el Barcelona esté en la Asobal?

—Bueno porque da visibilidad a la Liga y malo, quizá, porque impide que otros clubes ganen.

—Tienes contrato con el Ademar, pero eso no es garantía de nada, porque cualquier club puede pagar la cláusula.

—La realidad es que me gustaría quedarme aquí en León y en el Ademar el máximo tiempo posible.

—¿Y en el futuro, tienes algún sueño?

—Me gustaría ganar la Champions y todos los títulos posibles.

—Eres indiscutible en la selección española júnior. ¿Te ves como portero de los Hispanos pronto?

—No, lo veo muy lejos. Aún estoy con los júnior y el nivel de los porteros españoles es impresionante. Si en algún momento llega eso, todavía me toca esperar mucho. La competencia en la portería de la selección júnior también es dura y a pesar de haber contado con la confianza del seleccionador habrá que seguir ganándose el puesto en el día a día con el trabajo en el Ademar.

—¿Cómo es tu relación con Dani Gordo?

—Muy buena, me está ayudando a crecer mucho y dándome una enorme confianza. No creo que merezca más oportunidades por mi partido ante Huesca, hay muchísima competencia en mi puesto y me lo tengo que ganar día a día.

