El jugador del Atlético Astorga Herrador pide perdón por su agresión a Ceínos

Herrador, de la agresión al arrepentimiento. La agresión recogida en el acta arbitral del jugador del Atlético Astorga Diego Herrador, que no estaba en la convocatoria del equipo maragato, sobre el futbolista del Atlético Bembibre Dani Ceínos podría recibir un castigo ejemplar. El futbolista del equipo maragato saltó al césped y propinó una patada a Ceínos y el colegiado lo recogió en el acta final del partido. Pasadas las horas el jugador Herrador rectifica a través de un comunicado personal.

Disculpas del futbolista Diego Herrador. «Me gustaría pedir disculpas y manifestar mi versión de los hechos. Finalizado el encuentro se formó una tángana entre varios jugadores de ambos equipos. En ese momento entré al campo con la finalidad de separar a los jugadores. Recibo insultos y un golpe por la espalda, ante lo que reacciono de forma instintiva girándome y dando una patada a Daniel Ceínos, de la que me encuentro profundamente arrepentido, porque Ceínos no había tenido nada que ver. Patada que doy en la pierna a la altura de la cadera al jugador (no en los testículos tal como se ha comentado). Llamé a Ceínos para pedirle disculpas y preocuparme por su estado de salud. Me gustaría pedir disculpas públicamente al jugador Daniel Ceínos y a las aficiones del Atlético Astorga y del Atlético Bembibre por los hechos sucedidos.