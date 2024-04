Bañuz, lesión y adiós a la Liga

Publicado por M. ÁNGEL TRANCA León Verificado por Creado: Actualizado:

FÚTBOL

Miguel Bañuz no jugará más esta temporada con la Cultural. El portero, uno de los indiscutibles en las alineaciones de Raúl Llona, se ha fracturado la muñeca izquierda, lesión que le impedirá estar disponible hasta el final de la presente campaña.

Una baja sensible la de un jugador que sin duda alguna sumaba el mayo número de minutos con la Cultural en el presente ejercicio. El ilicitano de 30 años se había convertido en un muto bajo palos y uno de los artífices de la posición que ocupa el equipo luchando todavía a falta de siete jornadas para la conclusión por el play off de ascenso a Segunda División.

Bañuz había disputado todos los minutos de la Liga. Nada menos que 31 encuentros (2.790 minutos) en los que partía como titular en los que ha encajado 21 goles con 17 encuentros en los que no tuvo que recoger el balón del fondo de las mallas. La necesidad de que se le realice un tratamiento ortopédico va a suponer que Llona no pueda contar más con Miguel Bañuz lo que resta de esta Liga justo en el tramo más decisivo con la lucha por el play off de ascenso en el horizonte.

La baja del cancerbero alicantino obligará al entrenador a hacer cambios con la entrada de Alejandro Fernández ‘Amigo’ en el once que este sábado disputará el encuentro de Liga en el Reino de León frente a la Real Sociedad B a partir de las 18.00 horas.

REACCIONES DE APOYO

Una vez conocida la mala noticia para el jugador y la Cultural las reacciones no se han hecho esperar. Una la de su compañero Diego Barri que a través de las redes sociales aseguraba: «Te perdemos en el campo… pero no en el vestuario, donde (por difícil que parezca) eres igual o más importante para nosotros. Como te he oído decir a ti en otra ocasión: somos uno menos, pero tenemos un motivo más. Estamos contigo Muro!»

Natichu Alvarado, Consejera Ejecutiva de la Cultural también daba ánimos al jugador: «Querido compañero, la intención es firme: en estos momentos difíciles, tu tribu va a demostrarte que está a la altura. ¡Orgullosos de ti! A fuego contigo»

Santi Samanes, compañero que precisamente se lesionaba de gravedad en diciembre, aseguraba: «Portero y persona de otra categoría. Lo has demostrado amigo!. ¡Qué nivel! ¡Qué temporada! Sé por desgracia que no hay consuelo ahora, pero todo pasará».