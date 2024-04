Buena pesca... con el tiempo

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

PESCA

A un suspiro de cumplir dos semanas desde que la temporada de pesca levantara el telón en los ríos de León la situación se presenta aún complicada para los miles de pescadores que a lo largo y ancho de los más de los 2.000 kilómetros de masas de agua existentes en la provincia buscan dar rienda suelta a su afición.

Bien es cierto que el tiempo, y en especial el estado de los ríos, no es el idóneo en estas fechas, el panorama parece que pintará bien dentro de unas semanas cuando todo se estabilice con aguas menos frías (en especial en los río de montaña), caudales más aceptables y aguas que puedan clarear. Eso sí, los pescadores más madrugadores no se han desanimado y cada jornada que pasa su número va en aumento. Más si cabe si los rayos de sol hacen acto de presencia.

La temporada no ha hecho más que comenzar. Y como toda época del año en la que el invierno deja paso a la primavera la climatología ofrece un escenario que salvo excepciones no es el ideal. Pero para eso está el tiempo y los casi siete meses en los que la actividad de la pesca es posible en los ríos regulados y algunas excepciones de los no regulados. Para el resto bajará el telón el 31 de julio.

Pero queda tiempo para eso y por lo visto las truchas están presentes en un número destacado y con tamaños también relevantes. Para mantener un cara a cara con ellas será preciso esperar algunas semanas. Las aguas frías y los altos caudales no invitan a que estas hagan acto de presencia. Eso sí, las que lo hacen posibilitan que los pescadores puedan retarlas con la caña y el sedal unida a la pericia en un apartado y el espíritu de mantenerse en el agua y no en una cesta en el otro. Jornadas que sin duda alguna son bastante mejorables pero que no impiden que los pescadores se conviertan también en paisaje de los muchos ríos existentes de norte a sur y de este a oeste de la provincia leonesa.

Ríos como el Sil, el Órbigo, el Porma a la altura de Boñar y por encima del pantano, el Duerna, el Tuerto y el Eria son algunos de los lugares esenciales y más demandados por los pescadores aunque para ello también hace falta algo de experiencia y pericia con el fin de poder encontrar el tramo adecuado y más favorables para que la jornada no se convierta en un querer y no poder. Incluso sin atisbar la presencia de la reina de los ríos leoneses, la trucha.

Con los rayos de sol y temperaturas más cálidas la presencia de aficionados a lo largo de los próximos días puede ser mayor aunque hay que tener claro que la estabilidad en cuanto a las temperaturas no será en cierto modo aceptable hasta pasadas varias semanas más.

Eso sí, las perspectivas son más que positivas e incluso apuntan a mejorar los balances de los años precedentes. Algo que volverá a convertir a la provincia leonesa en un referente dentro de la pesca tanto por el número de practicantes (a los que se unen cada campaña unos cuantos procedentes de otras latitudes), la calidad y también opciones de los ríos... y por la presencia de las truchas, el alma de una temporada que no ha hecho sino que arrancar y a la que conforme avance la primavera y se acerque el verano le auguran muchas y muy buenas jornadas para los pescadores.