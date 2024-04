Primera de las 7 finales sin Bañuz

Fútbol | Primera Federación

La Real Sociedad B, rival de la Cultural desde las 18.00 horas de este sábado, visita el Reino de León. El equipo leonés no podrá contar con el portero Miguel Bañuz, con una fractura en su muñeca izquierda. Se perderá los siete partidos de la fase regular e incluso los de un posible play off. Tampoco jugarán los sancionados Aléix Coch y Kevin Presa por acumulación de cinco cartulinas amarillas en el partido frente a la SD Logroñés (0-0) de la pasada jornada. Es la primera de las siete finales que le esperan al cuadro culturalista hasta el final del campeonato de Liga del Grupo I de Primera Federación. El conjunto dirigido por Raúl Llona se encuentra a cuatro puntos de la quinta plaza que ocupa la SD Ponferradina, la última que conduce a disputar el play off de ascenso a Segunda División. El objetivo es meterse en esa zona de privilegio.

Mientras algunos aficionados ya muestran cierto pesimismo a que la Cultural regrese a la zona de play off en el Grupo I de Primera Federación después del bajón producido en la segunda vuelta en la sólo conoce una victoria (ante el CD Lugo por 2-0) y lo que es aún peor, el pobre nivel de juego exhibido por un plantel de futbolistas que ha bajado muchos enteros. Sin embargo, El vestuario del equipo leonés se conjura y no pierde la esperanza de protagonizar una remontada en estas siete jornadas finales para terminar la Liga regular en los puestos de play off de ascenso.

El entrenador de la Cultural, Raúl Llona, advierte de que lo que resta de Liga no va a ser un camino fácil, pero sí está seguro de que su equipo lo va a dar todo para volver a ser el equipo tan fiable que fue durante la primera vuelta del campeonato.

Ha insistido en varios momento durante esta segunda vuelta del campeonato que su equipo, la Cultural, no está acertado en el último cuarto de campo y eso penaliza, y mucho, al conjunto leonés, que no quiso fichar a un delantero en el mercado de invierno, por otra parte muy necesario a juzgar por los pésimos números de sus atacantes en lo que va de campeonato. Por más que el técnico se esfuerce en mantener viva la llama de la esperanza, lo cierto es que el conjunto blanco divisa un horizonte con demasiadas dudas y con varios de sus futbolistas claves en una forma que muy poco tiene que ver con la que demostraron hace algunos meses. Este sábado ante el filial donostiarra deben de demostrar que pueden salir de esta crisis de resultados.

CON DEPORTIVIDAD

​ROBERTO CANURIA

​

​Victoria para no decir adiós

Siete son las jornadas que restan para finalizar la competición liguera en la fase regular, y la Cultural se juega el seguir manteniendo opciones de entrar en la disputa por el play off, o terminar con la especulación de hasta donde llega el equipo, sin poner ninguna excusa a una actuación más que deficiente mostrada en la segunda vuelta. Ya no valen poner paños calientes partido tras partido, cuando no se logran las victorias, que al final son las que ponen la realidad en la tabla clasificatoria. La necesidad de ganar es una prioridad absoluta y poner tiritas a la herida no cicatriza, a estas alturas de temporada, donde los fallos son sentencias firmes, sin opción de recurso alguno.

Este sábado delante de la afición en el Reino de León, cada vez más desilusionada, recibe al filial donostiarra, que viene realizando una trayectoria parecida al conjunto leonés, de más a menos, y donde los tres puntos son vitales. Llona y la plantilla saben que el partido es vital para sus aspiraciones, donde la victoria es el único resultado posible. Cuatro son los puntos que separan de ese perseguido objetivo, que poco a poco se ve cada vez más lejos, con lo cual es hora de hacer los deberes. Vivir de las rentas de lo logrado en la primera vuelta ya no tiene justificación, y llegando la hora de mostrar todas las cartas para ver donde puede llegar este equipo.