Propósito de enmienda para el Ademar

Publicado por Miguel Ángel Tranca

Ganar o ganar. La eliminación en la Copa del Rey del Abanca Ademar a manos del Cangas deja a los leoneses como única vía para sacar billete a Europa la Liga. Ya lo era antes aunque visto como está el panorama el objetivo se presenta más complicado. No hay otra salida que acabar cuarto y a día de hoy los de Daniel Gordo transitan un peldaño por debajo. No es mucho aunque si se mira a la puntuación los cuatro puntos con los que cuenta el Logroño son una distancia exigente. Y más si por delante apenas quedan seis jornadas para cerrar el campeonato.

Por eso el envite de este sábado en Sagunto (17.30 horas) se presenta como la primera de esas seis finales que deben afrontar los leoneses. No vale otra. Y más si enfrente se encontrarán con un colista ya sentenciado que con sólo dos triunfos y dos empates en lo que va de Liga parece que a priori no debe representar un escollo insalvable. Y eso que los de Daniel Gordo no están mostrando la misma cara cuando juegan en el Palacio que cuando lo hacen fuera donde su fiabilidad baja enteros.

Con la decepción de un adiós prematuro que impedirá a los leoneses disputar la fase definitiva de la Copa, llega el momento de hacer borrón y cuenta nueva para centrarse ahora en el único camino que aunque muy complicado y lleno de espinas le queda para no ver la competición continental el próximo ejercicio desde la televisión o redes sociales.

En la pista valenciana quedará patente si ese reto tiene visos de seguir aún activo. Porque si bien el Logroño aventaja a los ademaristas en cuatro puntos también es cierto que a un suspiro y soplándole en el cogote se encuentra un Nava que esta campaña está protagonizando un trayecto notable.

Para este compromiso, el técnico Daniel Gordo contará con toda su plantilla disponible, que viaja en su totalidad a tierras levantinas, ya que hay algunos jugadores que arrastran molestias como el capitán, Juan Castro, los laterales Álex Lodos y Miguel Oliveiro y, sobre todo, el guardameta iraní, Saeid Barkhordari,

DANIEL GORDO

El entrenador del Ademar León, Daniel Gordo, ha achacado las dos caras de su equipo, solvente y contundente como local y más irregular a domicilio, en que fuera de casa su equipo «perdona mucho, con demasiados errores en lanzamiento y menos acierto en portería, sin saber romper los partidos». Este es el principal talón de Aquiles del conjunto ademarista. Y añade que el reto de poder luchar por la cuarta plaza debe llevarlos a seguir «la línea competitiva y que la gente joven adquiera la experiencia que le falta en los momentos importantes de los partidos y que se pone más de manifiesto a domicilio», precisó el técnico del Abanca Ademar.