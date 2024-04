El Ademar convoca a sus socios por los problemas económicos

El Abanca Ademar convoca a sus socios para el próximo 2 de mayo en una asamblea extraordinaria donde les trasladarán, entre otros aspectos, los problemas económicos que padece el club. La deuda de la Diputación con la entidad leonesa, que según Cayetano Franco ronda los 180.000 euros, estará en el principal orden del día.

A pesar de las últimas reuniones con el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, el Ademar insiste en que no han hecho efectivo ninguno de los pagos pendientes; ni la subvención por organizar la Copa Asobal ni la anual (entre las dos 110.000 euros, aproximadamente) y por otra parte el patrocinio de Turisleón. Este último pago no parece que vaya a producirse, tal y como ya dejó claro Courel hace semanas. El resto ya deberían haberlo pagado, pero el club leonés reitera que no ha sido así. No saben porqué no se hace efectivo.

Franco quiere informar a los socios de este problema en las arcas del Ademar y las posibles consecuencias que puede acarrear esta falta de fondos así como los correspondientes a la presente temporada.

La amenaza de un Erte

La sangre no ha llegado al río aún, pero el presidente del Ademar ya deslizó a finales de 2023 que de no cobrar las ayudas pendientes incluso podrían plantearse medidas más duras "e inevitables" como un nuevo Erte -ya existió en 2020 durante la pandemia- así como la inevitable salida de jugadores para equilibrar el presupuesto.

Nadie dentro del Ademar desea tomar medidas extraordinarias de ese calado, pero están dispuestos a dar cualquier paso si no llega liquidez.

Los socios que acudan a la cita del próximo 2 de mayo en la sede central de Abanca en León, tendrán la oportunidad de escuchar al presidente dar las pertinentes explicaciones y preguntar las dudas que les puedan surgir.

Convertirse en SAD

La posibilidad de convertir al Ademar en Sociedad Anónima Deportiva se planteó ya la pasada temporada, justo antes de que la Liga Asobal pasase ya de facto a considerarse como Profesional. El club leonés fue de los primeros en interesarse por esa posibilidad, pero no terminó de dar el paso, ni siquiera de plantearlo en una votación a sus socios.