Lunin, el parapenaltis silencioso y héroe inesperado del Real Madrid

Publicado por ISAAC ASENJO León Verificado por Creado: Actualizado:

Paró dos penaltis decisivos con la misma personalidad y tranquilidad con la que acudió a casarse con su novia de toda la vida, la influencer Anastasia Tamazova, en chándal y con zapatillas de deporte. Andriy Lunin, que no sonríe ni cuando se atrevió a fotografiarse ataviado con la citada prenda, no iba a mostrarse menos frío cuando tuvo delante a Bernardo Silva en el Etihad. El ucraniano, viral cuando se arrodilló pidiendo matrimonio, en el centro del campo del Estadio José Zorrilla de Valladolid, volvió a revolucionar las redes sociales tras vestirse de héroe ante los de Pep Guardiola para facilitar el acceso a las semifinales de la Liga de Campeones al Real Madrid. Once paradas entre los tres palos y dos en los lanzamientos decisivos en una tanda con mucha historia, que encumbraron a un guardameta que ha sabido esperar su momento para acaparar todos los focos.

El joven de 25 años, frío como el hielo, y que en su carrera había parado ocho penas máximas de diecisiete, solo había pasado por una tanda en España, contra el Marbella en Copa 2020 cuando estaba jugando en el Valladolid, club en el que estuvo cedido de la misma forma que en el Leganés y Oviedo tras llegar a Madrid en 2018 procedente del Zorya.El club blanco lo compró por 8,5 millones cuando solo tenía 19 años dentro de un plan de captación de talento joven con el que construir un equipo de futuro. No obstante, la contratación de Thibaut Courtois hizo que comenzara un proceso de cesiones a distintos clubes hasta los de Chamartín lo incorporaron a su primera plantilla en verano de 2020.

Su andadura no ha sido fácil. Siempre en la sombra y sin una mala cara. No ha dicho una palabra más alta que otra que pudiera romper el buen grupo que hay en el vestuario del conjunto blanco. «El trabajo siempre tiene recompensa», señala.