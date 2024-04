Jornada de altos vuelos en la Liga

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

No va a ser decisiva, pero puede empezar a despejar algunas incógnitas y a allanar el camino de algunos equipos de cara a concretar sus objetivos. Nos referimos a la jornada 33 de Liga en el grupo I de Primera División EFEF. En la misma, seis de los siete primeros clasificados se enfrentan entre sí. Sólo el Barcelona Atlètic no se ve las caras contra un conjunto de zona ascenso-play off o contra los conjuntos que persiguen de cerca esas plazas. Se mide al Lugo. El RC Deportivo (1º) se enfrenta a la Cultural (6ª), el Club Gimnàstic (4º) se ve las caras con el RC Celta Fortuna (3º), mientras que en o Espiñedo el Arenteiro (7º) recibe a la Deportiva (5ª). En el peor de los casos, la Deportiva se vería el domingo por la noche en la misma posición, pero con un solo punto de margen con al Cultural y cinco con el Arenteiro, mientras que en el mejor se situaría en la segunda plaza. De los partidos referidos, sólo el de Riazor se juega hoy.

Juanfran descartó ayer a Dacosta para el duelo de mañana, pidió que se le dé valor a los dos últimos triunfos, aunque fueran contra los dos últimos clasificados, y se refirió a las opciones que tiene en el centro del campo, toda vez que recupera a Markel Lozano y a Borja Valle y que en caso de repetir el sistema, el ponferradino jugaría en el mediocentro: «Nosotros nos rompemos la cabeza para intentar buscar ese once que se acople siempre a las características del rival. En ese sentido, tenemos la tranquilidad de que juegue uno u otro, va a hacerlo bien». De igual modo, resto importancia a las ausencia del rival, pues considera que tiene jugadores para suplirlos con garantías.

El plantel blanquiazul realizará esta mañana su última sesión de trabajo y viajará a O Carballiño el propio día del encuentro.

Grupo II

Málaga CF, cuarto, y Real Murcia, séptimo, a tres puntos del zona de play off, disputan el choque más atractivo de la jornada en el grupo Sur de la tercera categoría nacional.