Así es el videomarcador infinito del Real Madrid

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 26 abr (EFE).- Su estreno dejó boquiabierto al mundo. Más de 200 toneladas suspendidas a 60 metros de altura. Pantallas inclinadas 8 grados para maximizar la espectacularidad. El videomarcador 360 del Santiago Bernabéu viene de Dakota del Sur. Lo fabrica Daktronics y es su producto más potente y sofisticado. "Este proyecto rompe todos los límites", asegura a EFE el español Iván Del Río, uno de los responsables de la joya del Real Madrid.

La colaboración entre Daktronics y el Madrid se remonta a hace casi diez años. La empresa de Dakota del Sur ya instaló unas pantallas en el Bernabéu en 2016. Poco después, comenzó el estudio para el proyecto del 'halo'. Realizarlo tomó meses e involucró a cerca de 60 personas entre ingenieros y técnicos especializados. 70 contenedores llevaron el videomarcador de la fábrica de Brookings, en Estados Unidos, al Bernabéu.

El proyecto incluye 10 pantallas traseras para los espectadores de las gradas superiores y tiene una superficie de 4.300 metros cuadrados. Solo hay tres 'halos' de este tipo en el mundo: en el SoFi Stadium de Los Ángeles y en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Ninguno de los dos alcanza el nivel de tecnología del halo del Madrid: Así es el videomarcador más potente del mundo.

El sistema más sofisticado, la petición del Madrid

"El Real Madrid lo que tenía clarísimo es que tenía que tener el sistema más complejo, más sofisticado que le pudiéramos facilitar", afirma a EFE Del Río.

"Se trata del Real Madrid, la entidad deportiva más importante del mundo. Y el Real Madrid necesitaba un sistema que fuera lo más polivalente, versátil y potente. Entonces, en este caso, no es solamente el videomarcador y las pantallas que ve el público detrás, hay todo un sistema de gestión, de control, de procesador de vídeo que es espectacular. Es de los más sofisticados", asegura el español.

Nacido en Sevilla, Del Río es el responsable de la región sur de Europa para Daktronics. Entró en la compañía en 2006 tras experiencias laborales con empresas internacionales por Europa, África, Oriente Medio y Sudamérica.

"En este proyecto hemos empleado el nivel de tecnología más alto que tenemos en Daktronics. Tiene unas características visuales espectaculares, un altísimo contraste, unos ángulos visuales espectaculares y un brillo muy, muy alto. Incluso cuando recibe impacto de luz directa y, en España el sol en verano da muy fuerte, la pantalla se ve fantástica y es el tope de gama", aseguró.

200 toneladas, 70 contenedores enviados de EEUU a Madrid

"Para que nos hagamos una idea de las dimensiones de este proyecto: Hemos movido casi 70 contenedores. Lógicamente no en un solo envío, porque sería muy difícil. Lo hemos hecho de forma escalada, sincronizando y coordinando con la evolución de la obra. En Madrid hemos tenido un centro logístico porque no podíamos colocar tantos contenedores en el centro de la ciudad", añadió.

El sistema instalado en el Bernabéu pesa 200 toneladas y se fabricó en la sede central de Brookings (Dakota del Sur), donde están sus máquinas de trabajo más importantes, aunque Daktronics también cuenta con fábricas en Irlanda y China.

Unas 60 personas, entre departamentos que incluyen ingeniería, instalación mecánica y eléctrica, participaron en el proyecto. Una dificultad añadida fue la inclinación de las pantallas, un elemento que aumenta la experiencia visual de los aficionados, pero que requirió un importante trabajo adicional.

El desafío de la instalación

"Tiene una característica muy particular que no tiene ningún otro y es que las pantallas no son verticales, están inclinadas ocho grados. Es una pantalla de seis metros y medio en los laterales y en las esquinas. Sin embargo, en los fondos hay un recrecido hasta los 11 metros que le da mucho más protagonismo", explica Del Río.

"Dentro de cada contenedor transportamos las secciones. Una típica es de 2.2 metros de base por 2.2 metros de altura. Luego se hace con otros tamaños y vamos componiendo la pantalla poco a poco. Al ser un tronco cono, las esquinas no son sólidas. Hemos utilizado una solución propia de Daktronics, que es una pantalla transparente compuestas de unas varillas verticales con leds que nos permiten juntarlas arriba y separarlas abajo para hacer la geometría de la curva", agregó.

El producto final es el fruto de un trabajo comenzado en torno a 2017 que vio a Daktronics y al Real Madrid trabajar de la mano en el estudio de opciones.

"Desde muy al principio nosotros participamos con el Madrid. Por ejemplo, se desarrollaron una multitud de opciones, de posibilidades, de configuraciones. Se barajaron muchísimas opciones, muchísimas alternativas. Eso fue un trabajo muy intenso y muy estrecho con distintas personas y responsables del club, con viajes al extranjero para visitar estadios, para tomar ideas y demás", recuerda Del Río.

Estreno de oro bajo los focos del Clásico

El español estuvo en el Bernabéu el pasado domingo cuando se estrenó el vídeo marcador 360 en el Clásico ganado por el Real Madrid al Barcelona.

"He hecho muchísimos proyectos en mi vida, pero este sin duda rompe todos los límites y todos los récords. Entonces, para mí personalmente y para todo mi equipo y toda la gente que ha trabajado aquí localmente, ha sido una grandísima satisfacción", cuenta a EFE.

"Nosotros ya habíamos visto el videomarcador funcionando. Lógicamente llevamos varios, varios meses de pruebas, ensayos, configuraciones. O sea que yo ya sabía cómo se veía, pero el hecho de ver 80.000 personas en el estadio que ven por primera vez este video marcador encendido y el impacto que tiene, la verdad es que fue una satisfacción y el orgullo personal muy importante", reconoció.