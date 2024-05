Ancelotti descarta ir a La Cibeles

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Madrid, 4 may (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que cada jugador puede hacer "lo que quiera esta noche" si se proclaman campeones de LaLiga tras vencer al Cádiz y si el Barcelona no lo hacen en Girona, pero aseguró que "no hay nada organizado" y que la celebración será el próximo domingo.

"Me da igual que sea hoy o que sea la próxima semana, esta Liga la hemos merecido ganar y sea cuando sea no cambia mucho", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

"Mañana tenemos entrenamiento, que cada uno haga lo que quiera esta noche. No hay nada organizado porque tenemos que focalizarnos bien en el partido del miércoles. El vestuario está muy tranquilo, tendremos tiempo para celebrar. Ahora el objetivo principal es estar centrados al cien por cien en el partido del miércoles. Es la gran oportunidad de jugar 90 minutos aquí por otra final. No hay mayor motivación. Es una oportunidad extraordinaria de cerrar bien una temporada que, de momento, ha sido espectacular", añadió.

El técnico del Real Madrid distinguió la situación que se vivió hace dos años, cuando antes de medirse al Manchester City apoyó la celebración de una Liga ganada también con cuatro jornadas de Liga por disputarse.

"Es distinta la situación", defendió Carlo. "Hace dos años estaba en nuestra mano ganando al Espanyol y se podía celebrar. Hoy no y no merece la pena esperar. Si tenemos que celebrar lo haremos el próximo domingo. No pasa nada y la afición lo entiende perfectamente. No hemos ganado todavía, vamos a casa tranquilos y pensamos en el partido del miércoles", sentenció.