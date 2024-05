Ciberseguridad, IA y ajedrez se dan cita en el Incibe

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

Ajedrez | A las puertas del Magistral

El director del Magistral de Ajedrez de León, Marcelino Sión, reconoció hoy en el Instituto Nacional de Ciberseguridad que “el ajedrez tiene una asignatura pendiente con la ciberseguridad”, ya que “sigue teniendo problemas en las partidas que se juegan online con las trampas y el uso de dispositivos que alteran el correcto curso”. No obstante, se mostró convencido de que “la inteligencia artificial permitirá detectar a los tramposos y evitar que un juego de caballeros con 1.500 años de antigüedad se vea ensuciado por este tipo de comportamientos”.

El Incibe, con sede en la ciudad de León, acogió hoy el inicio de las actividades enmarcadas en el XXXVII Magistral de Ajedrez Ciudad de León con la segunda edición de la Jornada de ajedrez, inteligencia artificial y ciberseguridad, después de que la primera edición del evento, celebrada el año pasado, contara con la participación de más de 400 asistentes presenciales y online.

El evento llevará a cabo durante toda la jornada de hoy ponencias de grandes maestros y expertos en ciberseguridad, partidas simultáneas con aficionados e incluso un duelo de exhibición ‘hackers’ para demostrar cómo se trabaja en el ámbito de la ciberseguridad para combatir las ciberamenazas que pueden surgir en la vida diaria.

El director general de Incibe, Félix Barrio, se refirió al evento como “una jornada apasionante en la que se une ajedrez, ciberseguridad y digitalización” con el objetivo de “promover el talento” entre los más jóvenes que “tienen en el ajedrez un ejercicio intelectual de primer orden que les enseña a mantener valores de disciplina, inteligencia, estrategia y a tener normas de comportamiento también en la vida real”, así como “para los futuros ‘hackers’ y jóvenes que quieren convertirse en profesionales de la ciberseguridad”.

En “una forma de explotar todo el potencial intelectual de los más jóvenes”, la jornada contará con varios ‘hackers’ que habrán de la combinación entre el deporte del ajedrez. Barrio detalló que su función hoy no se tratará de “ganar a una máquina”, sino que “explicarán cómo utilizan en su día a día ese tipo de estrategias para encontrar fallos en los sistemas e intentar evitar que otros atacantes entren dentro de los dispositivos inteligentes de las personas y cómo eso tiene parangón en el uso de herramientas como la IA para hacer mejor la actividad deportiva de los ajedrecistas”. En definitiva, tratarán de dar a entender “entender por qué la tecnología no es algo hostil o ajeno a nosotros”, sino que “hay que incorporarla sistemáticamente para ser mejores profesionales”.

Por su parte, el director del Magistral de Ajedrez, Marcelino Sión, puntualizó que lo que se pretende con la jornada de hoy es “divulgar cuestiones como la ciberseguridad” que “no se conocen bien”, de forma que la sociedad “no se da cuenta de la importancia que tiene para la seguridad de los trabajos o los servicios de los que disfrutan”. Asimismo, se busca “ayudar a que la gente se inicie o comprenda mejor estas cosas”, aunque los asistentes “no tengan un conocimiento muy elevado ni de ajedrez ni de materias como la inteligencia artificial o la ciberseguridad”.

Concretamente sobre la inteligencia artificial, Sión apuntó que en el mundo del ajedrez se cuenta con programas o módulos de análisis que “ya superan a los mejores jugadores del mundo desde hace años y que son prácticamente infalibles”. Igualmente, expuso el manejo del ‘big data’ como una base de datos con todas las partidas que se juegan casi en tiempo real, que “proporciona una información que hace que los jugadores de ajedrez sean cada vez más jóvenes”.

“Estamos viendo que ya hay grandes maestros de doce o quince años porque el uso de toda la información está al alcalde de todo el mundo, ya que ahora mismo el ajedrez es una actividad sumamente democrática porque todo el mundo tiene acceso a toda la información”, resaltó el director del magistral, al tiempo que incidió en que “el máximo nivel de juego ha bajado a edades muy tempranas”.

Sobre el futuro del deporte, se mostró convencido de que “nadie pagará una entrada para ver cómo juega un ordenador”, sino que se trata de “una simbiosis hombre-máquina en la que el jugador utiliza las máquinas, pero la máquina en sí misma no transmite emociones”. No obstante, matizó que todo ello está haciendo que “los jugadores son cada vez sean más fuertes y precisos porque están acostumbrados a trabajar con una inteligencia artificial que no deja errores”, lo que “cambiará los ritmos del ajedrez, que se van a acelerar, con partidas cada vez más rápidas y más emocionantes”.

Programación

La jornada comenzó a las 11 horas con el periodista y experto en ajedrez, Leontxo García, y la maestra de ajedrez, María Rodrigo Yanguas, que fueron los encargados de presentar el evento y comentar las partidas de exhibición.

Entre los ponentes de la jornada se encuentran Sergio Estremera, maestro internacional y excampeón de España de Ajedrez, que ofrecerá un estudio de las jugadas de Mijaíl Tal con la ayuda de la inteligencia artificial. Además, el leonés y gran maestro, Jaime Santos, actual campeón de Europa de ajedrez rápido y vigente campeón del Magistral de León 2023, impartirá una conferencia sobre la evolución de los entrenamientos profesionales de ajedrez en la actualidad con la ayuda de programas de ‘big data’ o de inteligencia artificial. Por su parte, el eurodiputado leonés, Ibán García del Blanco, explicará en qué consiste la primera ley de inteligencia artificial, aprobada el año pasado en la Unión Europea y de la que fue ponente en la Eurocámara.

La jornada matutina se completa con un duelo de exhibición entre los hackers Marta Alonso, graduada en Inteligencia de la Ciberseguridad en URJC y miembro del equipo de hacking ético en Inetum, y Álex Rodríguez, miembro de la selección española de ciberseguridad 2023 y el spanish blue team 2024. Uno de ellos atacará una web creada para esta demostración y el otro intentará desactivar ese ataque en tiempo real para mostrar cómo se trabaja en ciberseguridad para evitar y combatir amenazas que pueden poner en peligro el sistema de trabajo y afectar a los servicios que consideramos imprescindibles en nuestra vida diaria.

Por la tarde, a partir de las 16.30, el barrio de La Lastra acogerá la celebración de partidas simultáneas entre Jaime Santos y Marcelino Sion, que se enfrentarán a 30 aficionados de todas las edades.

También se ofrecerá la posibilidad de participar en el sorteo de tres plazas para participar en las simultáneas populares que ofrecerán Jaime Santos y Marcelino Sión ese día, tres plazas para tomar parte en las simultáneas del Torneo Magistral que ofrecerá el ex campeón mundial de ajedrez, el búlgaro Veselin Topalov, el día 27 de junio en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León y tres libros conmemorativos del magistral de Ajedrez firmados por los ponentes y participantes de la jornada.