Play off y permanencia en juego

Fútbol | Primera Federación

No puede tener más alicientes. El Cornellà-Deportiva, que se juega desde las cuatro de la tarde en el Costa Brava de Palamós, adquiere carácter de partido estrella después de los resultados de ayer en el grupo I de Primera División RFEF. El empate de la Cultural pone en bandeja a la Ponferradina la opción de volver a abrir un hueco de más de un partido de ventaja. Para ello ha de ganar. Además, la igualada de RC Celta Fortuna hace que un triunfo berciano coloque a los discípulos de Juanfran a un punto de la escuadra viguesa. Pero para el Cornellà las cosas también fueron positivas ayer. La derrota del Sestao River hace que el rival deportivista le alcance, en caso de vencer. Y si el Sabadell pierde (juega ante el Club Gimnàstic al acabar el choque de Palamós, permitirá a los jugadores de Riutort salir de los puestos de descenso.

Con las ausencias por sanción de Igbekeme y Carrique (también lesionado) y de los lesionados Clavería y Dacosta, la principal novedad en la lista es la de Mángel, que lleva sin jugar desde que lo hiciese de forma testimonial en Riazor. Salvo aquel choque, en todos los que intervino el asturiano ganó la Deportiva.

El técnico blanquiazul, que vuelve al banquillo tras cumplir un partido de sanción, no desveló si va a apostar por el mismo esquema de los últimos partidos o si va a variarlo a un 4-2-3-1 o a un 4-4-2 y va a dar entrada a extremos como Josep Cerdà o Yeray o a un delantero como Yuri, que marcó su último gol precisamente ante el Cornellà en la primera vuelta (1-0 en diciembre) y que aun así, sigue siendo el máximo realizador del equipo.

El cuadro verdiblanco lleva cinco derrotas y un empate (la semana pasada 1-1 ante el Sestao River) en las últimas seis jornadas, pero muy pocos rivales le han ganado con claridad. Doce de las 15 derrotas sufridas fueron por la mínima, la mayor parte por 1-0.

Gonzalo Riutort no puede contar con el lesionado Marc Tenas y podría realizar también alguna modificación en el equipo e incluso en la disposición táctica.

Dirige el partido el alcarreño Roberto Gonzalo Sánchez (Comité Castellano Manchego). En los once partidos que ha pitado esta Liga se han producido cuatro victorias locales, cinco visitantes y dos empates. Nunca ha pitado a la Ponferradina y debuta este curso en la categoría.

PRECEDENTE Y CAMPO

Este encuentro sólo tiene un precedente, aunque se disputó en el campo propio del Cornellà. Fue en la ida de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División de la temporada 2018-2019. Dentro de unos días se cumplirán cinco años. El cuadro berciano perdió 2-1, a pesar de que Óscar Sielva adelantó al cuadro blanquiazul. Pep Caballé y Agus Medina en el minuto 96 remontaron para el cuadro catalán. Fue el único partido de aquel play off que no ganó la escuadra berciana. En la vuelta remontaría y al final de esta segunda fase acabó ascendiendo.

El de hoy será el tercer partido que dispute al SDP en el Municipal Costa Brava, pero ninguna habrá sido contra el equipo de la ciudad. Las dos veces anteriores se midió al Llagostera, con el que perdió 3-1 en la temporada 2014-2015 (Ríos Reina anotó uno de los goles azulgranas) y venció 0-1 en la 2015-2016 con gol de Jesús Berrocal.

Hoy también se disputan los encuentros Rayo Majadahonda-Atlético Osasuna Promesas, Sabadell-Club Gimnàstic y Arenteiro-Lugo.